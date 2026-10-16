元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【坂本勇人現役続行】このまま腐って終わらせちゃダメ!!『本人にも首脳陣にも問題がある』高木豊が愛の鞭を送る!」に出演。現役続行の意向を示した巨人・坂本勇人について、自身の考えを語った。

坂本勇人

高木豊氏が坂本勇人に期待すること

坂本が来季も現役を続ける意向を示したことについて、高木氏は「当たり前じゃないか」とコメント。その上で、今季の起用法について「俺は今でも使ったほうが良かったとは思うんだよ」としながらも、「だけど、それに伴った坂本の状態、勇人の状態がどうだったかっていうことがやっぱり問題だよね」と指摘した。

さらに、「坂本勇人を使えよって自分自身で思っても、その見せ方っていうのがちょっとあまりにも下手だったんじゃないか」と、坂本自身にも課題があったとの見方を示し、「このオフ、しっかり体を整備してやってほしいなっていうふうに思うよね」と期待を寄せた。

また、高木氏は、坂本が長年ショートを守ってきたことにも言及。「坂本のね、ショートの疲労っていうのは半端ないんだよ」と、その負担の大きさを説明する。

その上で、坂本と同学年にあたる大野雄大の活躍にも触れつつ、「俺はまずランニングを大切にしてほしいなと思うんだよね」と提案。さらに、「練習の時にショートで必ずノック受けといてほしい」と話し、現在の守備位置がサードであっても、ショートでノックを受けることで体を動かしておくべきだとの考えを示した。

一方、坂本を指導する立場のコーチについても、「勇人に言えるコーチがいないよ。でも言わなきゃいけないんだって」と指摘。「勇人をこのまま、腐らしたらダメだって。だからやらせなきゃいけないし、それが言えるコーチがつかないと」と、ベテラン選手に対しても積極的に働きかける必要性を訴えた。

続けて、「ベテランでも責任を与えていかないとさ」「いつまでも動けるような坂本勇人で、かっこいい坂本勇人じゃないとダメだって」と強調。「そのためにはやっぱり周りもムチ入れないと」と、首脳陣にも注文をつけた。

そして、高木氏は坂本について「やっぱりね、ベンチに置かれる分だけ錆びてきてるよ」と表現。「名刀っていうのはやっぱり磨けば光るから、必ず」と語り、「坂本は名刀だから。だからいつまでも光らしとかなきゃダメなんだ」と持論を述べた。

その後、坂本の今季の起用法について「後半特に今年の使われ方を見てみろ。期待されてたか? ってことだよ」「これは首脳陣だけが責任があるんじゃなくて、厳しいこと言うと勇人にも責任があるな」と指摘した高木氏。坂本自身が来季に向けて準備することの重要性も説き、「暗い顔してベンチに座ってるのが俺はつらい」「いつも笑顔でいてほしい」と願った。

最後には、「復活するよ。間違いない」と断言し、「名刀だから」と改めて期待を寄せていた。