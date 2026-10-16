WEリーグは16日、ディズニーがグローバルで展開する定額制公式動画配信サービス『Disney+（以下ディズニープラス）』にて、2026／27WEリーグの一部試合を配信することを発表した。

今回の発表によると、『ディズニープラス』で2026／27WEリーグの各節注目の1試合をライブ配信するとのこと。「より多くの方々に女子サッカーの魅力に触れていただく機会提供の一貫」と掲げた上で、18日の『2026／27WEリーグ 第4節RB大宮アルディージャWOMEN vs ちふれASエルフェン埼玉』からスタートする。

なお、この取り組みは「スポーツ・チャンネル『DAZN』の協力のもと実施」されるという。また、ディズニープラスが国内スポーツを定期的にライブ配信するのは初めての試みだと併せて伝えている。

10月のディスニープラス配信対象試合は以下の通り。

▼第4節

対象試合：RB大宮アルディージャWOMEN vs ちふれASエルフェン埼玉

配信日時：10月18日（日）12:50～

▼第5節

対象試合：ノジマステラ神奈川相模原 vs アルビレックス新潟レディース

配信日時：10月21日（水）18:20～

▼第6節

対象試合：サンフレッチェ広島レジーナ vs AC長野パルセイロ・レディース

配信日時：10月25日（日）13：50～

▼第7節

対象試合：日テレ・東京ヴェルディベレーザ vs RB大宮アルディージャWOMEN

配信日時：10月31日（土）14：50～

※配信スケジュールは変更となる場合があります。

※ライブ配信終了後、90日間はリプレイをお楽しみいただけます。

※11月以降のスケジュールは決定次第、WEリーグ公式ホームページ等でご案内いたします