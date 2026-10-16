Uber Eats Japanは、2026年9月29日に日本でのサービス開始から10周年を迎えたことを記念し、この10年間の各種データや食のトレンドに関する分析結果を発表した。

最も注文された料理 TOP10

Uber Eatsは日本において2016年に東京都内8区・約150店舗からスタートし、現在は47都道府県・約14万店舗へと拡大した。累計注文数は10億件を突破し、配達パートナー数は約13万人に達している。利用シーンも広がり、1人あたりの月平均注文回数は3回から5回へ増加した。

2021年1月から2026年8月までの「最も注文された料理」は、1位が「ハンバーガー」、2位が「チキンナゲット・フライドチキン」、3位が「牛丼」だった。ファストフードの定番メニューが上位を占める一方、「牛丼」「豚汁」「カレーライス」といった、日常の食卓でもなじみ深いメニューもTOP10入りしている。

中小規模での加盟店で最も注文されたメニューの1位は「ナン」、2位は「インドカレー」、3位は「麻辣湯」となった。インド料理がTop10のうち3品を占めている。「麻辣湯(マーラータン)」や油そば・まぜそばなど、近年注目を集めたメニューも上位にランクインした。

中小規模での加盟店で最も注文されたメニュー TOP10

中小規模の加盟店の注文データから食のトレンドをたどると、2022年は韓国グルメとトレンドスイーツが台頭する年だった。2024年になると麻辣湯の兆しが見え始め、2025年には一大ブームとなる。2026年は「アサイー」や「グリークヨーグルト」に加え、新しいスタイルのファストフード「スマッシュバーガー」も伸びている。

食のトレンド変遷

スーパーで最も注文された商品の1位は「豚ロース薄切り」、2位は「天然水」、3位は「牛乳」だった。TOP10のうち6商品が飲料という結果になっている。

スーパーで最も注文された商品 TOP10

コンビニで最も注文された商品の1位は「からあげクン」、2位は「天然水」、3位は「コカ・コーラ」だった。ホットスナックやおにぎり、ドリンク、アルコールもTOP10に入っており、「すぐ食べたい」商品が人気となっている。

コンビニで最も注文された商品 TOP10

ドラッグストアで最も注文された商品の1位は「天然水」で、「ポカリスエット」「OS-1」が続いた。「ドリンクゼリー」「カロリーメイト」「フルーツゼリー」など、水分・栄養補給関連商品が上位に並んでいる。

ドラッグストアで最も注文された商品 TOP10

夜22時から翌3時の人気商品は、1位が「ハンバーガー」、2位が「牛丼」、3位が「ポテト・ナゲットセット」だった。そのほか、フライドチキンなど、食べ応えのあるメニューもランクインしている。