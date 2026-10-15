ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、2027年3月に日本武道館で行われるフェスに出演できるライバーを決定するアプリ内イベント「夢のステージ、武道館へ。日本武道館 出演権争奪戦 in 17LIVE」を、11月29日より開催する。

「夢のステージ、武道館へ。日本武道館 出演権争奪戦 in 17LIVE」

日本武道館で行われるフェスに出演チャンス

「夢のステージ、武道館へ。日本武道館 出演権争奪戦 in 17LIVE」は、「17LIVE」で活動中のライバー、またイベント終了時までに日本における「17LIVE」認証ライバー登録を行える人であれば、誰でも参加が可能。11月29日より「17LIVE」アプリ内で開催する第1弾イベント(1/2)および後日開催される第2弾のイベント(2/2)で上位にランクインされたライバーは、その後のオーディションを経て、2027年3月15日に開催予定の日本武道館で行われるフェスに出演することができるほか、さまざまなプライズが用意される。

17LIVE株式会社 Japan COO 浅見周平氏コメント

17LIVEには、歌唱や音楽演奏を中心としたパフォーマンスでリスナーの皆様を魅了するライバーが日々配信しており、音楽コンテンツはプラットフォームを代表する人気ジャンルのひとつとなっています。それだけに、多くのライバーにとって『日本武道館』という歴史あるステージは特別な憧れの場所であり続けています。このたび、音楽ライバーの夢を叶える特別な機会を提供できることを大変嬉しく思っております。本イベントを通じて、ライバーの輝かしい挑戦と才能がより多くの人々に届くことを期待しています。