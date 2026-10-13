ライバルとは明暗くっきりも…ドジャース・ロバーツ監督が戦術批判に反論「…









大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間12日、ミルウォーキー・ブルワーズとのナリーグ優勝決定シリーズ初戦に1-2で敗れた。デーブ・ロバーツ監督の采配も疑問視されているが、本人はチームカラーに沿っている策だと反論しているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



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同メディアは「初戦のドジャースは7安打、6四球を記録しながらわずか1得点。得点圏では6打数1安打にとどまり、9人の走者を残塁させた。一方、ブルワーズは6安打、5四球ながら、得点圏では7打数2安打を記録。勝ち越し点はバントで進めた走者を生還させたことで生まれた。この対照的な結果を受け、当然ながらドジャースの攻撃方針に疑問の声が上がった」と言及。



続けて、「ロバーツ監督は攻撃の方針をすぐに変えることはできないと考えている」としつつ、「我々は長打を打つことを前提に構成されたチームだ。もちろん、そうした中でもしっかりとした打席を重ね、安打を打ったり、走者を進めて還す打撃をしたりする必要がある。それは野球の基本だ。ただ、バントやヒットエンドランといったプレーについては、それを実行するのに適した選手が必要なんだ」という同監督のコメントを伝えている。



翌13日の第2戦も4-7で落としたドジャースだが、ここからどのように巻き返しを図っていくのだろうか。











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