日本代表FW後藤啓介がフライブルクをブンデスリーガ首位へ導いた。

ブンデスリーガ第5節が現地時間11日に行われ、フライブルクはシャルケと対戦した。開始早々の10分にマキシミリアン・エッゲシュタインのゴールで先制したが、30分に追い付かれると、64分には鈴木唯人が2枚目のイエローカードを提示されて退場。それでも、途中投入された後藤が85分に決勝点となるヘディングシュートを叩き込み、2－1で勝利を収めた。

数的不利ながらも勝ち点「3」をもぎ取ったフライブルクは、ドルトムントとバイエルンを抜き去り首位に浮上。試合後、チームを率いるユリアン・シェスター監督はドイツ紙『ビルト』に対して次のようにコメントし、劇的な決勝ゴールを記録した後藤を称賛した。

「彼について素晴らしいと思うのは、今日の試合で誰もが目にしたことでもあるが、その仕事ぶりだ。彼の背後でプレーする選手はみんな感謝していると思う。多くの役割をこなし、デュエルに勝つための助けになってくれるからだ。彼は非常に強いハングリー精神を持っている。多くのことを吸収し、適切な形で受け入れながら、連携も噛み合い始めている。彼のような選手がいることはコーチ陣にとって喜びだし、今後もともに仕事するのが楽しみだ」

また、チームメイトのイゴール・マタノヴィッチは後藤の決勝点について「赤い魔法だ」とコメント。クラブのメインカラーである赤に髪を染めた日本代表ストライカーの活躍を称えている。

DFBポカールとヨーロッパカンファレンスリーグ（ECL）予選も含め、今シーズンここまで公式戦無敗を維持しているフライブルク。ブンデスリーガの次節ではレヴァークーゼンと対戦し、続く第7節ではバイエルンをホームに迎える。

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