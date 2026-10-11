日本サッカー協会（JFA）は10日、MF角田楓佳（クリスタル・パレス／イングランド）がなでしこジャパン（日本女子代表）に追加招集したことを発表した。

今月24日に22歳の誕生日を控える角田は、横浜F・マリノスに所属するDF角田涼太朗の実妹。三菱重工浦和レッズレディース、ブライトンを経て、2026－27シーズンからクリスタル・パレスでプレーしている。今季はここまでウィメンズ・スーパーリーグ（イングランド女子1部）の4試合に出場している。2024年のFIFA U－20女子ワールドカップなどでのプレー経験はあるが、なでしこジャパンには初招集となる。

狩野倫久監督が率いるなでしこジャパンは現在、欧州遠征に臨んでおり、9日に行われたハイチ女子代表戦は5－1で快勝。13日にドイツ女子代表との対戦を予定している。

なお、なでしこジャパンはここまでGK松本真未子（マインツ／ドイツ）、FW植木理子（ウェストハム／イングランド）、FW田中美南（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）、DF守屋都弥（ユタ・ロイヤルズ／アメリカ）がケガのため不参加や途中離脱に。GK大場朱羽（レンジャーズ／スコットランド）、MF成宮唯（INAC神戸レオネッサ）、FW土方麻椰（アストン・ヴィラ／イングランド）が、角田のほかにも追加招集を受けていた。