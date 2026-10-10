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読売ジャイアンツの知念大成外野手が10日、アイビースタジアムで行われたオリックス・バファローズとのみやざきフェニックス・リーグに「1番・右翼」でスタメン出場。初回に先頭打者本塁打を放つと、3回にも2ランを放ち、2打席連続本塁打を記録した。



巨人は初回、先発の田中将大投手が寺本聖一外野手に2ランを浴び、いきなり2点を先制された。しかしその裏、先頭で打席に入った知念が反撃の一打を放つ。オリックス先発・権田琉成投手の3球目を捉えると、打球は右翼スタンドへ。先頭打者アーチで1点差に詰め寄った。



巨人はその後、フリアン・ティマ内野手の犠飛で同点に追いつくと、3回には無死一塁から再び知念が右翼スタンドへ勝ち越し2ラン。2打席連続となる一発で、試合の流れを大きく引き寄せた。



知念はこの日、2本塁打3打点、1四球を記録。巨人は5回にもティマの2ランで加点し、7-2で勝利した。



知念は2025年育成ドラフト5位で巨人に入団。今季は一軍で15試合に出場し、打率.276、2打点を記録したが、本塁打はなかった。シーズン終了後のフェニックス・リーグで、持ち味の長打力を見せつける2発となった。

































【動画】観客からどよめき！知念の2打席連続弾がこちら

DAZNベースボールの公式Xより













本日は知念Day



知念大成 2打席連続アーチ！

3打席目にも注目👀



⚾️巨人×オリックス（フェニックス・リーグ）

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【了】