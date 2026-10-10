JFA（日本サッカー協会）は10日、サウジアラビアで開催予定の「FIFAe World Cup 2026」について、現地情勢および安全面に関する情報を総合的に検討した結果、本大会への参加を見送ることを発表した。

FIFAe World Cup2026はFIFA（国際サッカー連盟）が主催するeスポーツの国際大会。2024年に第1回大会が行われ、今大会で3度目の開催となる。、家庭用ゲーム機を使用して競い合うコンソール部門と、スマートフォンを使用するモバイル部門の2部門で行われ、両部門ともに、世界各国の代表選手が2対2で対戦する。

日本代表はアジア最終予選にあたる「FIFAe Continental Championship Asia by AFC」を勝ち抜き、両部門で世界大会への出場権を獲得。同大会は今年8月19日から22日にかけて、マレーシアのクアラルンプールで開催されていた。

FIFAe World Cup2026は今年10月16日から23日にかけて、サウジアラビアのジッダで開催される予定となっていた。テクニカルアドバイザーを宍倉直樹氏が務め、コンソール部門にAx（DRX）とTess（DRX）、モバイル部門にえーおー（DOPENESS）とFuga（DOPENESS）が、e日本代表として選出されていた。

しかしながら、サウジアラビアでは、親イラン武装組織フーシ派による空港やインフラへの攻撃を受け、治安情勢が急激に緊迫化している。これらの状況を受けて、JFAは10日、参加を断念することを公式に発表した。