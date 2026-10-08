







横浜DeNAベイスターズ 最新情報



横浜DeNAベイスターズは8日、オフィシャルファンクラブ「BlueMates」のメンバーを対象に、「2026ドラフト会議ライブビューイング」を開催すると発表した。プロ野球ドラフト会議のライブビューイング開催は、2024年以来2年ぶりとなる。



イベントは10月22日に「THE LIVE Supported by 大和地所」で開催。当日は、球団OBの三嶋一輝氏と、DeNAファンとして知られるお笑いコンビ「ダーリンハニー」の長嶋智彦さん、吉川正洋さんがゲストとして出演する。



司会はスタジアムMCの山田みきとしさんが担当。「2026年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンＤ」の模様をリアルタイムで届ける。



開催時間は16時30分から19時までを予定。対象は2026年度BlueMatesメンバー本人で、チケットは10月9日12時から21日23時59分まで販売される。













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【了】