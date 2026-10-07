広島、1点リードで後半戦へ

4回表、広島の佐々木 泰のタイムリーで先制。その後は両チーム無得点が続き、6回終了時点で広島が1点を守り切っている。緊迫した投手戦が展開されている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 光司 2(二)木浪 聖也 3(右)森下 翔太 4(三)佐藤 輝明 5(一)大山 悠輔 6(左)髙寺 望夢 7(捕)梅野 隆太郎 8(遊)小幡 竜平 9(投)西 勇輝

広島: 1(中)中村 奨成 2(遊)勝田 成 3(二)菊池 涼介 4(一)坂倉 将吾 5(三)佐々木 泰 6(右)末包 昇大 7(左)林 晃汰 8(捕)石原 貴規 9(投)玉村 昇悟

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