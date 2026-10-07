広島、1点リードで後半戦へ

4回表、広島の佐々木　泰のタイムリーで先制。その後は両チーム無得点が続き、6回終了時点で広島が1点を守り切っている。緊迫した投手戦が展開されている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本　光司 2(二)木浪　聖也 3(右)森下　翔太 4(三)佐藤　輝明 5(一)大山　悠輔 6(左)髙寺　望夢 7(捕)梅野　隆太郎 8(遊)小幡　竜平 9(投)西　勇輝

広島: 1(中)中村　奨成 2(遊)勝田　成 3(二)菊池　涼介 4(一)坂倉　将吾 5(三)佐々木　泰 6(右)末包　昇大 7(左)林　晃汰 8(捕)石原　貴規 9(投)玉村　昇悟

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 141 78 61 2 .561 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 142 61 77 4 .442 16
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 143 79 60 4 .568 11
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 28
6 楽天 143 58 84 1 .408 34