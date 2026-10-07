互いに譲らず0封の序盤戦

広島と阪神の試合は、3回を終えて両チーム無得点の投手戦となっている。互いにチャンスは作るものの、あと一本が出ず、スコアレスのまま中盤へと進んでいる。緊迫した展開が続いている。

【スタメン】

阪神: 1(中)近本 2(二)木浪 3(右)森下 4(三)佐藤 5(一)大山 6(左)髙寺 7(捕)梅野 8(遊)小幡 9(投)西勇

広島: 1(中)中村奨 2(遊)勝田 3(二)菊池 4(一)坂倉 5(三)佐々木 6(右)末包 7(左)林 8(捕)石原 9(投)玉村

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 阪神 141 78 61 2 .561 -
2 巨人 143 76 64 3 .543 2
3 DeNA 143 71 69 3 .507 7
4 広島 142 61 77 4 .442 16
5 ヤクルト 142 60 80 2 .429 18
6 中日 143 60 81 2 .426 19

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 143 91 49 3 .650 -
2 西武 143 79 60 4 .568 11
3 日本ハム 143 78 62 3 .557 13
4 オリックス 143 65 76 2 .461 26
5 ロッテ 143 63 77 3 .450 28
6 楽天 143 58 84 1 .408 34