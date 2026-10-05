「見事のダブルプレーだった」ドジャース・佐々木朗希、チーム敗戦でも評…

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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は4日（日本時間5日）、アトランタ・ブレーブスとのディビジョンシリーズ第2戦で今季のポストシーズン初登板を飾った。中継ぎとしてマウンドに上がった佐々木は、2回を無失点に抑える好投を見せた。米メディア『ドジャース・ネイション』が同日に綴っている。



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佐々木は昨季、ポストシーズンで守護神として存在感のある投球を披露した。今季もエドウィン・ディアス投手の不振などがあり、ポストシーズンはリリーフに回っている。



この日は1-3と2点ビハインドの8回から登板。8回には一死満塁の場面を迎えるも、ロナルド・アクーニャJr.外野手を併殺打に打ち取り、無失点で切り抜けた。



続く9回もマウンドに上がった佐々木は三者凡退に抑え、2回（36球）を投じ、被安打1、奪三振2、与四球1、失点0を記録した。



見事に役割を果たした佐々木について、同メディアは「8回裏を迎える時点で、ブレーブスのリードを2点に保つ見事な併殺打だった。その後、佐々木はマウンド上で大きな雄叫びを上げた」と綴っている。



シーズン序盤は調子を落としていた佐々木だが、中盤以降は徐々に調子を取り戻してきた。今季のポストシーズンは本来の先発の役割ではないが、昨季のようにブルペンの一角としてワールドシリーズ制覇に貢献する投球を期待したい。











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