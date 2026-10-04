劇的決勝点を挙げた仙台の相良竜之介 [写真]＝J.LEAGUE via Getty Images

　2026／27明治安田J2リーグ第9節の5試合が4日に行われた。

　ベガルタ仙台は3連勝で首位をキープした。ジュビロ磐田をホームに迎え、開始早々に1点ずつを奪い合うと、その後は仙台が雨あられとシュートを浴びせたもののゴールが遠い。それでも、試合終了間際に相良竜之介が待望の勝ち越し点を奪い、2－1で競り勝った。

　北海道コンサドーレ札幌は10年ぶりの函館開催でいわきFCを2－1で下し、開幕節以来となる白星を収めた。3日にFC今治も2勝目を挙げていたことで、4連敗のヴァンフォーレ甲府が最下位に転落した。

　サガン鳥栖もリーグ戦4連敗。ブラウブリッツ秋田に0－1で敗れ、札幌に勝ち点「8」で並ばれた。

　横浜FCはヴァンラーレ八戸戦で決定力の差を見せて2－0で完封勝利。RB大宮アルディージャはテゲバジャーロ宮崎に追いつき、開幕からの無敗を継続している。

　今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第9節

▼10月3日（土）
アルビレックス新潟　2－1　徳島ヴォルティス
藤枝MYFC　1－1　湘南ベルマーレ
ヴァンフォーレ甲府　1－2　カターレ富山
栃木シティ　1－2　FC今治
大分トリニータ　2－1　モンテディオ山形

▼10月4日（日）
北海道コンサドーレ札幌　2－1　いわきFC
ヴァンラーレ八戸　0－2　横浜FC
ブラウブリッツ秋田　1－0　サガン鳥栖
ベガルタ仙台　2－1　ジュビロ磐田
テゲバジャーロ宮崎　1－1　RB大宮アルディージャ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位　仙台（20／＋9）
2位　新潟（19／0）
3位　富山（17／＋9）
4位　大宮（17／＋9）
5位　横浜FC（17／＋5）
6位　湘南（16／＋2）
7位　藤枝（13／＋3）
8位　秋田（13／＋2）
9位　徳島（13／－1）
10位　山形（12／＋3）
11位　宮崎（12／0）
12位　大分（11／＋2）
13位　栃木C（10／0）
14位　磐田（10／－2）
15位　八戸（10／－9）
16位　いわき（9／－5）
17位　鳥栖（8／－3）
18位　札幌（8／－6）
19位　今治（7／－9）
20位　甲府（7／－10）

◆■J2第10節の対戦カード

▼10月10日（土）
14:00　大宮　vs　八戸
14:00　横浜FC　vs　大分
14:00　徳島　vs　今治
14:00　鳥栖　vs　藤枝
16:00　甲府　vs　栃木C
18:00　磐田　vs　札幌

▼10月11日（日）
13:00　山形　vs　仙台
14:00　富山　vs　宮崎
15:00　いわき　vs　秋田
18:00　湘南　vs　新潟