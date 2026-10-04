2026／27明治安田J2リーグ第9節の5試合が4日に行われた。
ベガルタ仙台は3連勝で首位をキープした。ジュビロ磐田をホームに迎え、開始早々に1点ずつを奪い合うと、その後は仙台が雨あられとシュートを浴びせたもののゴールが遠い。それでも、試合終了間際に相良竜之介が待望の勝ち越し点を奪い、2－1で競り勝った。
北海道コンサドーレ札幌は10年ぶりの函館開催でいわきFCを2－1で下し、開幕節以来となる白星を収めた。3日にFC今治も2勝目を挙げていたことで、4連敗のヴァンフォーレ甲府が最下位に転落した。
サガン鳥栖もリーグ戦4連敗。ブラウブリッツ秋田に0－1で敗れ、札幌に勝ち点「8」で並ばれた。
横浜FCはヴァンラーレ八戸戦で決定力の差を見せて2－0で完封勝利。RB大宮アルディージャはテゲバジャーロ宮崎に追いつき、開幕からの無敗を継続している。
今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。◆■J2第9節
▼10月3日（土）
アルビレックス新潟 2－1 徳島ヴォルティス
藤枝MYFC 1－1 湘南ベルマーレ
ヴァンフォーレ甲府 1－2 カターレ富山
栃木シティ 1－2 FC今治
大分トリニータ 2－1 モンテディオ山形
▼10月4日（日）
北海道コンサドーレ札幌 2－1 いわきFC
ヴァンラーレ八戸 0－2 横浜FC
ブラウブリッツ秋田 1－0 サガン鳥栖
ベガルタ仙台 2－1 ジュビロ磐田
テゲバジャーロ宮崎 1－1 RB大宮アルディージャ
※（）内は勝ち点／得失点差
1位 仙台（20／＋9）
2位 新潟（19／0）
3位 富山（17／＋9）
4位 大宮（17／＋9）
5位 横浜FC（17／＋5）
6位 湘南（16／＋2）
7位 藤枝（13／＋3）
8位 秋田（13／＋2）
9位 徳島（13／－1）
10位 山形（12／＋3）
11位 宮崎（12／0）
12位 大分（11／＋2）
13位 栃木C（10／0）
14位 磐田（10／－2）
15位 八戸（10／－9）
16位 いわき（9／－5）
17位 鳥栖（8／－3）
18位 札幌（8／－6）
19位 今治（7／－9）
20位 甲府（7／－10）
▼10月10日（土）
14:00 大宮 vs 八戸
14:00 横浜FC vs 大分
14:00 徳島 vs 今治
14:00 鳥栖 vs 藤枝
16:00 甲府 vs 栃木C
18:00 磐田 vs 札幌
▼10月11日（日）
13:00 山形 vs 仙台
14:00 富山 vs 宮崎
15:00 いわき vs 秋田
18:00 湘南 vs 新潟