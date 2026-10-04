2026／27明治安田J2リーグ第9節の5試合が4日に行われた。

ベガルタ仙台は3連勝で首位をキープした。ジュビロ磐田をホームに迎え、開始早々に1点ずつを奪い合うと、その後は仙台が雨あられとシュートを浴びせたもののゴールが遠い。それでも、試合終了間際に相良竜之介が待望の勝ち越し点を奪い、2－1で競り勝った。

北海道コンサドーレ札幌は10年ぶりの函館開催でいわきFCを2－1で下し、開幕節以来となる白星を収めた。3日にFC今治も2勝目を挙げていたことで、4連敗のヴァンフォーレ甲府が最下位に転落した。

サガン鳥栖もリーグ戦4連敗。ブラウブリッツ秋田に0－1で敗れ、札幌に勝ち点「8」で並ばれた。

横浜FCはヴァンラーレ八戸戦で決定力の差を見せて2－0で完封勝利。RB大宮アルディージャはテゲバジャーロ宮崎に追いつき、開幕からの無敗を継続している。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第9節

▼10月3日（土）

アルビレックス新潟 2－1 徳島ヴォルティス

藤枝MYFC 1－1 湘南ベルマーレ

ヴァンフォーレ甲府 1－2 カターレ富山

栃木シティ 1－2 FC今治

大分トリニータ 2－1 モンテディオ山形

▼10月4日（日）

北海道コンサドーレ札幌 2－1 いわきFC

ヴァンラーレ八戸 0－2 横浜FC

ブラウブリッツ秋田 1－0 サガン鳥栖

ベガルタ仙台 2－1 ジュビロ磐田

テゲバジャーロ宮崎 1－1 RB大宮アルディージャ

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

1位 仙台（20／＋9）

2位 新潟（19／0）

3位 富山（17／＋9）

4位 大宮（17／＋9）

5位 横浜FC（17／＋5）

6位 湘南（16／＋2）

7位 藤枝（13／＋3）

8位 秋田（13／＋2）

9位 徳島（13／－1）

10位 山形（12／＋3）

11位 宮崎（12／0）

12位 大分（11／＋2）

13位 栃木C（10／0）

14位 磐田（10／－2）

15位 八戸（10／－9）

16位 いわき（9／－5）

17位 鳥栖（8／－3）

18位 札幌（8／－6）

19位 今治（7／－9）

20位 甲府（7／－10）

◆■J2第10節の対戦カード

▼10月10日（土）

14:00 大宮 vs 八戸

14:00 横浜FC vs 大分

14:00 徳島 vs 今治

14:00 鳥栖 vs 藤枝

16:00 甲府 vs 栃木C

18:00 磐田 vs 札幌

▼10月11日（日）

13:00 山形 vs 仙台

14:00 富山 vs 宮崎

15:00 いわき vs 秋田

18:00 湘南 vs 新潟