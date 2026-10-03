







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースはレギュラーシーズン最終月の9月に、2Aからメジャーへ抜擢されたホスエ・デポーラ外野手が才能の片りんを見せた。同選手の活躍はファンがもちろん、ムーキー・ベッツ内野手にも印象的に映ったようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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デポーラは2Aで27本塁打を放つなど活躍していた中、9月12日に3Aを飛び越してメジャーへ昇格。同24日、大谷が故障から復帰したことに伴い3A降格となったが、この間に11試合、打率.323、1本塁打、7打点といった好成績を残した。



同メディアによると、ベッツはデポーラについて「最高だよ。彼をはじめとした若手たちが、30歳を超えた僕たちにエネルギーを与えてくれている。彼がやるべきことは、自分らしくあり続けることだけだ。それ以上のことをする必要もなければ、それ以下でもいけない。ただ自分らしくいればいい」と称賛。



また、「自分が彼くらいの年齢だった頃はまだ右も左も分からない若手で、デビッド・オルティーズ内野手やハンリー・ラミレス内野手、ダスティン・ペドロイア内野手らと一緒にプレーしていた。あの時どんな気持ちだったかを覚えているから、僕は彼が居心地よく感じられるように、できることをしているだけだ。そして、彼がここで必要とされていて、僕たちの仲間なんだと分かってもらいたいと思っている」と、過去の自分と重なる面もあることを明かしている。











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