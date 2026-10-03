ブレーブスのメンバー・選手一覧【2026】ドジャースと地区シリーズで対戦…

















大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースは、2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）でアトランタ・ブレーブスと対戦する。ブレーブスはワイルドカードシリーズでフィラデルフィア・フィリーズを2勝1敗で下し、地区シリーズ進出を決めた。

ここでは、MLB公式が発表したブレーブスの地区シリーズ登録メンバー26人を、2026年レギュラーシーズンとワイルドカードシリーズでの成績とともに一覧で紹介する。ワイルドカードから誰が加わり、誰が登録メンバーから外れたのかについても整理した。

※レギュラーシーズン成績は2026年シーズン通算。シーズン途中に移籍した選手は移籍前の所属球団での成績を含む。ワイルドカード成績はフィリーズとの3試合。「登録外」はワイルドカードシリーズのロースター外、「出場なし」は登録されていたものの試合出場がなかった選手を示す。成績はMLB公式を参照。

ブレーブスはドジャースとの地区シリーズに向け、ワイルドカードシリーズの登録メンバーから3選手を入れ替えた。

新たに加わったのは、外野手のレーン・トーマスと、投手のJR・リッチー、AJ・スミス＝ショーバー。一方、ドミニク・スミス、ルーク・ウィリアムズ、ダショーン・カーシーJr.の3選手が登録メンバーから外れた。

MLB観るならSPOTV NOW！年間プランで［PR］区分背番号選手名ポジションワイルドカードIN20レーン・トーマスLane Thomas外野手登録外IN60JR・リッチーJR Ritchie投手登録外IN32AJ・スミス＝ショーバーAJ Smith-Shawver投手登録外OUTドミニク・スミスDominic Smith内野手打率.400／0本塁打／0打点／OPS.800OUT37ルーク・ウィリアムズLuke Williams内野手打撃成績なしOUT49ダショーン・カーシーJr.DaShawn Keirsey Jr.外野手打撃成績なし

トーマスは左肋間筋を痛めた影響でワイルドカードシリーズを欠場していたが、地区シリーズで復帰。リッチーとスミス＝ショーバーは、いずれもワイルドカードでは登録外だった。

3戦2勝制だったワイルドカードでは投手11人、野手15人という構成だったが、5戦3勝制となる地区シリーズでは投手を13人に増員。リッチーとスミス＝ショーバーはブルペンから長いイニングを担うことができ、リッチーは必要に応じて先発する選択肢にもなる。

ドジャースとの地区シリーズに登録されたブレーブスの26選手は以下の通り。投手13人、捕手2人、内野手6人、外野手5人の構成となっている。

背番号選手名2026年レギュラーシーズンワイルドカード46ディラン・ドッドDylan Dodd4勝1敗／防御率2.5449.2回／53奪三振0勝0敗／防御率13.500.2回／0奪三振72ディディエ・フエンテスDidier Fuentes7勝2敗／防御率2.4573.1回／92奪三振0勝1敗／防御率3.003.0回／2奪三振66グラント・ホームズGrant Holmes10勝6敗／防御率3.44151.2回／115奪三振1勝0敗／防御率4.502.0回／1奪三振26ライセル・イグレシアスRaisel Iglesias1勝2敗／防御率2.5560.0回／64奪三振／34セーブ0勝0敗／防御率0.002.0回／1セーブ62レイ・カーRay Kerr0勝0敗／防御率1.4718.1回／11奪三振0勝0敗／防御率0.003.1回／2奪三振52ディラン・リーDylan Lee6勝1敗／防御率3.0967.0回／77奪三振1勝0敗／防御率10.801.2回／2奪三振54タイラー・マーリーTyler Mahle7勝10敗／防御率3.99149.0回／137奪三振0勝0敗／防御率1.297.0回／6奪三振58ビクター・メデロスVictor Mederos6勝1敗／防御率3.4134.1回／34奪三振出場なし60JR・リッチーJR Ritchie1勝5敗／防御率4.9173.1回／68奪三振登録外51クリス・セールChris Sale14勝9敗／防御率2.16162.2回／200奪三振0勝0敗／防御率3.527.2回／12奪三振32AJ・スミス＝ショーバーAJ Smith-Shawver0勝3敗／防御率6.6131.1回／27奪三振登録外75ロベルト・スアレスRobert Suarez4勝0敗／防御率1.0634.0回／26奪三振／4セーブ0勝0敗／防御率0.000.2回／0奪三振39ブレント・スーターBrent Suter3勝2敗／防御率3.3691.0回／78奪三振出場なし背番号選手名2026年レギュラーシーズンワイルドカード30ドレイク・ボールドウィンDrake Baldwin打率.284／25本塁打／79打点OPS.817打率.154／0本塁打／1打点OPS.38512ショーン・マーフィーSean Murphy打率.182／3本塁打／10打点OPS.556打率.333／0本塁打／0打点OPS1.167背番号選手名主な守備2026年レギュラーシーズンワイルドカードオジー・アルビーズOzzie Albies二塁手打率.237／22本塁打／73打点OPS.685打率.333／1本塁打／3打点OPS1.42714マウリシオ・デュボンMauricio Dubón内野手打率.276／12本塁打／73打点OPS.720打率.231／0本塁打／0打点OPS.539キム・ハソンHa-Seong Kim遊撃手打率.116／0本塁打／9打点OPS.359打率.000／0本塁打／0打点OPS.25028マット・オルソンMatt Olson一塁手打率.251／41本塁打／93打点OPS.823打率.182／1本塁打／3打点OPS.68627オースティン・ライリーAustin Riley三塁手打率.219／19本塁打／72打点OPS.654打率.222／1本塁打／3打点OPS1.01811ロウディ・テレスRowdy Tellez一塁手打率.200／1本塁打／4打点OPS.773出場なし背番号選手名主な守備2026年レギュラーシーズンワイルドカード13ロナルド・アクーニャJr.Ronald Acuña Jr.外野手打率.255／20本塁打／55打点OPS.796打率.111／0本塁打／0打点OPS.49623マイケル・ハリス2世Michael Harris II中堅手打率.294／26本塁打／87打点OPS.812打率.455／1本塁打／3打点OPS1.22753ブリュワー・ヒックレンBrewer Hicklen外野手打率.256／0本塁打／3打点OPS.7681試合出場（打席なし）20レーン・トーマスLane Thomas外野手打率.224／11本塁打／40打点OPS.701登録外18マイク・ヤストレムスキーMike Yastrzemski外野手打率.224／12本塁打／41打点OPS.689打率.111／0本塁打／1打点OPS.222

フィリーズとのワイルドカードシリーズで特に結果を残したのが、マイケル・ハリス2世とオジー・アルビーズだ。

ハリス2世は11打数5安打で打率.455、1本塁打、3打点、OPS1.227。アルビーズも9打数3安打で打率.333、1本塁打、3打点を記録し、OPSは1.427に達した。

オースティン・ライリーも打率.222ながら1本塁打、3打点、OPS1.018。ワイルドカードでは、この3選手が長打を含めて得点に絡んだ。

一方、ロナルド・アクーニャJr.は打率.111、マット・オルソンは打率.182。レギュラーシーズンで打線の中心を担った主力が、ドジャースとの地区シリーズでどこまで状態を上げてくるかも注目される。

ブレーブスは地区シリーズで投手を13人登録した。中心となるのは、レギュラーシーズンで14勝9敗、防御率2.16、200奪三振を記録した左腕クリス・セールだ。

セールはワイルドカードシリーズで計7回2/3を投げ、12三振を奪った。タイラー・マーリーも7回を投げて1失点、防御率1.29。レイ・カーは3回1/3を無失点に抑えている。

救援陣には、レギュラーシーズン34セーブのライセル・イグレシアスや、防御率1.06だったロベルト・スアレスらが名を連ねる。さらに地区シリーズからJR・リッチーとAJ・スミス＝ショーバーを加え、5戦3勝制に対応する投手構成となった。

※ロースターおよび各選手の成績はMLB公式を参照。レギュラーシーズン成績は2026年シーズン通算。ワイルドカード成績はナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ブレーブス対フィリーズの3試合終了時点。地区シリーズ第1戦開始前時点。