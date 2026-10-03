ブレーブスのメンバー・選手一覧【2026】ドジャースと地区シリーズで対戦…

大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希らが所属するロサンゼルス・ドジャースは、2026年MLBポストシーズンのナ・リーグ地区シリーズ（NLDS）でアトランタ・ブレーブスと対戦する。ブレーブスはワイルドカードシリーズでフィラデルフィア・フィリーズを2勝1敗で下し、地区シリーズ進出を決めた。
ここでは、MLB公式が発表したブレーブスの地区シリーズ登録メンバー26人を、2026年レギュラーシーズンとワイルドカードシリーズでの成績とともに一覧で紹介する。ワイルドカードから誰が加わり、誰が登録メンバーから外れたのかについても整理した。
※レギュラーシーズン成績は2026年シーズン通算。シーズン途中に移籍した選手は移籍前の所属球団での成績を含む。ワイルドカード成績はフィリーズとの3試合。「登録外」はワイルドカードシリーズのロースター外、「出場なし」は登録されていたものの試合出場がなかった選手を示す。成績はMLB公式を参照。
ブレーブス、ワイルドカードから3人を入れ替え 誰が入って誰が外れた？
ブレーブスはドジャースとの地区シリーズに向け、ワイルドカードシリーズの登録メンバーから3選手を入れ替えた。
新たに加わったのは、外野手のレーン・トーマスと、投手のJR・リッチー、AJ・スミス＝ショーバー。一方、ドミニク・スミス、ルーク・ウィリアムズ、ダショーン・カーシーJr.の3選手が登録メンバーから外れた。
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区分
背番号
選手名
ポジション
ワイルドカード
IN
20
レーン・トーマス
Lane Thomas
外野手
登録外
IN
60
JR・リッチー
JR Ritchie
投手
登録外
IN
32
AJ・スミス＝ショーバー
AJ Smith-Shawver
投手
登録外
OUT
8
ドミニク・スミス
Dominic Smith
内野手
打率.400／0本塁打／0打点／OPS.800
OUT
37
ルーク・ウィリアムズ
Luke Williams
内野手
打撃成績なし
OUT
49
ダショーン・カーシーJr.
DaShawn Keirsey Jr.
外野手
打撃成績なし
トーマスは左肋間筋を痛めた影響でワイルドカードシリーズを欠場していたが、地区シリーズで復帰。リッチーとスミス＝ショーバーは、いずれもワイルドカードでは登録外だった。
3戦2勝制だったワイルドカードでは投手11人、野手15人という構成だったが、5戦3勝制となる地区シリーズでは投手を13人に増員。リッチーとスミス＝ショーバーはブルペンから長いイニングを担うことができ、リッチーは必要に応じて先発する選択肢にもなる。
ブレーブスのメンバー・選手一覧【2026年地区シリーズ】
ドジャースとの地区シリーズに登録されたブレーブスの26選手は以下の通り。投手13人、捕手2人、内野手6人、外野手5人の構成となっている。
ブレーブス投手陣のメンバー・成績
背番号
選手名
投
2026年レギュラーシーズン
ワイルドカード
46
ディラン・ドッド
Dylan Dodd
左
4勝1敗／防御率2.54
49.2回／53奪三振
0勝0敗／防御率13.50
0.2回／0奪三振
72
ディディエ・フエンテス
Didier Fuentes
右
7勝2敗／防御率2.45
73.1回／92奪三振
0勝1敗／防御率3.00
3.0回／2奪三振
66
グラント・ホームズ
Grant Holmes
右
10勝6敗／防御率3.44
151.2回／115奪三振
1勝0敗／防御率4.50
2.0回／1奪三振
26
ライセル・イグレシアス
Raisel Iglesias
右
1勝2敗／防御率2.55
60.0回／64奪三振／34セーブ
0勝0敗／防御率0.00
2.0回／1セーブ
62
レイ・カー
Ray Kerr
左
0勝0敗／防御率1.47
18.1回／11奪三振
0勝0敗／防御率0.00
3.1回／2奪三振
52
ディラン・リー
Dylan Lee
左
6勝1敗／防御率3.09
67.0回／77奪三振
1勝0敗／防御率10.80
1.2回／2奪三振
54
タイラー・マーリー
Tyler Mahle
右
7勝10敗／防御率3.99
149.0回／137奪三振
0勝0敗／防御率1.29
7.0回／6奪三振
58
ビクター・メデロス
Victor Mederos
右
6勝1敗／防御率3.41
34.1回／34奪三振
出場なし
60
JR・リッチー
JR Ritchie
右
1勝5敗／防御率4.91
73.1回／68奪三振
登録外
51
クリス・セール
Chris Sale
左
14勝9敗／防御率2.16
162.2回／200奪三振
0勝0敗／防御率3.52
7.2回／12奪三振
32
AJ・スミス＝ショーバー
AJ Smith-Shawver
右
0勝3敗／防御率6.61
31.1回／27奪三振
登録外
75
ロベルト・スアレス
Robert Suarez
右
4勝0敗／防御率1.06
34.0回／26奪三振／4セーブ
0勝0敗／防御率0.00
0.2回／0奪三振
39
ブレント・スーター
Brent Suter
左
3勝2敗／防御率3.36
91.0回／78奪三振
出場なし
ブレーブス野手陣のメンバー・成績
捕手（2人）
背番号
選手名
2026年レギュラーシーズン
ワイルドカード
30
ドレイク・ボールドウィン
Drake Baldwin
打率.284／25本塁打／79打点
OPS.817
打率.154／0本塁打／1打点
OPS.385
12
ショーン・マーフィー
Sean Murphy
打率.182／3本塁打／10打点
OPS.556
打率.333／0本塁打／0打点
OPS1.167
内野手（6人）
背番号
選手名
主な守備
2026年レギュラーシーズン
ワイルドカード
1
オジー・アルビーズ
Ozzie Albies
二塁手
打率.237／22本塁打／73打点
OPS.685
打率.333／1本塁打／3打点
OPS1.427
14
マウリシオ・デュボン
Mauricio Dubón
内野手
打率.276／12本塁打／73打点
OPS.720
打率.231／0本塁打／0打点
OPS.539
7
キム・ハソン
Ha-Seong Kim
遊撃手
打率.116／0本塁打／9打点
OPS.359
打率.000／0本塁打／0打点
OPS.250
28
マット・オルソン
Matt Olson
一塁手
打率.251／41本塁打／93打点
OPS.823
打率.182／1本塁打／3打点
OPS.686
27
オースティン・ライリー
Austin Riley
三塁手
打率.219／19本塁打／72打点
OPS.654
打率.222／1本塁打／3打点
OPS1.018
11
ロウディ・テレス
Rowdy Tellez
一塁手
打率.200／1本塁打／4打点
OPS.773
出場なし
外野手（5人）
背番号
選手名
主な守備
2026年レギュラーシーズン
ワイルドカード
13
ロナルド・アクーニャJr.
Ronald Acuña Jr.
外野手
打率.255／20本塁打／55打点
OPS.796
打率.111／0本塁打／0打点
OPS.496
23
マイケル・ハリス2世
Michael Harris II
中堅手
打率.294／26本塁打／87打点
OPS.812
打率.455／1本塁打／3打点
OPS1.227
53
ブリュワー・ヒックレン
Brewer Hicklen
外野手
打率.256／0本塁打／3打点
OPS.768
1試合出場（打席なし）
20
レーン・トーマス
Lane Thomas
外野手
打率.224／11本塁打／40打点
OPS.701
登録外
18
マイク・ヤストレムスキー
Mike Yastrzemski
外野手
打率.224／12本塁打／41打点
OPS.689
打率.111／0本塁打／1打点
OPS.222
ワイルドカードで好調だったブレーブスの打者は？
フィリーズとのワイルドカードシリーズで特に結果を残したのが、マイケル・ハリス2世とオジー・アルビーズだ。
ハリス2世は11打数5安打で打率.455、1本塁打、3打点、OPS1.227。アルビーズも9打数3安打で打率.333、1本塁打、3打点を記録し、OPSは1.427に達した。
オースティン・ライリーも打率.222ながら1本塁打、3打点、OPS1.018。ワイルドカードでは、この3選手が長打を含めて得点に絡んだ。
一方、ロナルド・アクーニャJr.は打率.111、マット・オルソンは打率.182。レギュラーシーズンで打線の中心を担った主力が、ドジャースとの地区シリーズでどこまで状態を上げてくるかも注目される。
ドジャース戦に臨むブレーブス投手陣 セールら13人
ブレーブスは地区シリーズで投手を13人登録した。中心となるのは、レギュラーシーズンで14勝9敗、防御率2.16、200奪三振を記録した左腕クリス・セールだ。
セールはワイルドカードシリーズで計7回2/3を投げ、12三振を奪った。タイラー・マーリーも7回を投げて1失点、防御率1.29。レイ・カーは3回1/3を無失点に抑えている。
救援陣には、レギュラーシーズン34セーブのライセル・イグレシアスや、防御率1.06だったロベルト・スアレスらが名を連ねる。さらに地区シリーズからJR・リッチーとAJ・スミス＝ショーバーを加え、5戦3勝制に対応する投手構成となった。
※ロースターおよび各選手の成績はMLB公式を参照。レギュラーシーズン成績は2026年シーズン通算。ワイルドカード成績はナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ブレーブス対フィリーズの3試合終了時点。地区シリーズ第1戦開始前時点。