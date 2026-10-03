10月2日、レアル・ソシエダに所属する日本代表MF久保建英が俳優・福原遥さんと結婚したことを発表した。

自身の公式インスタグラムを通じて「いつも応援してくださる皆様へ この度、私共、久保建英と福原遥は結婚致しましたことをご報告させていただきます。お互い幼い頃から沢山の方の支えがあって今があります。まだまだ未熟な私たちですが、皆様への感謝の気持ちを忘れることなく、共に助け合い、笑顔あふれる温かい家庭を築いていきたいと思っております。夫婦共々温かく見守って頂けると幸いです。今後ともどうぞ宜しくお願い致します」と発表していた。

3日に行われた日本代表の全体練習終了後、取材対応に応じた久保は「みんなから『おめでとう！』と言っていただいて、誕生日とかもそうですけど、こういった瞬間を日本代表で迎えられることはすごく幸せなことだなと思います」とコメント。日本代表活動中の発表に至ったことについては「お互い忙しいですし、タイミングとかも限られてくるので、僕が日本に戻ってくる期間でいろいろと考えてという感じでした」と明かした。

明後日に控えたニュージーランド戦は、結婚後初めての公式戦となる。現在の心境について久保は「育ててくれた両親だったり家族のために今まで頑張ってきましたけど、これからはまた違った家族のためにも頑張らないといけないなと思っています。ここには人生の先輩がたくさんいるので、みんなに相談できたらなと思います」と回答。森保一監督からも祝福を受けたことを明かし、「幸せを自分以上に喜べる方だと思います。2人のことなのであまり喋らないですけど、監督のリアクションはすごく嬉しかった」と語った。

【画像】久保建英が結婚を発表！



