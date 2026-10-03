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2026.10.03 18:00 明治神宮野球場
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
中日 0 2 0 0 0 0 1 3 5 0
ヤクルト 0 0 0 1 0 0 1 8 1

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    中3-1ヤ

    2番 村松 開人 センター犠牲フライ 中日得点！ 中 3-1 ヤ 2アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    9番 髙橋 宏斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    6番 田中 陽翔 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    5番 西村 瑠伊斗 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    4番 山田 哲人 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    3番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 花田 旭 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 森 駿太 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    9番 高梨 裕稔 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    8番 松下 歩叶 見逃し三振 1アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 古賀 優大 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    6番 田中 陽翔 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 西村 瑠伊斗 センターヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    4番 山田 哲人 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    中2-1ヤ

    3番 増田 珠 センターヒット ヤクルト得点！ 中 2-1 ヤ ランナー：1塁

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    9番 髙橋 宏斗 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 花田 旭 セカンドゴロ 2アウト

  • OUT

    5番 石川 昂弥 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    9番 高梨 裕稔 ピッチャーダブルプレイ 3アウト

  • OUT

    8番 松下 歩叶 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 5番 石川 昂弥

  • OUT

    守備交代：サード 石川 昂弥 に代わって 4番 森 駿太

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 田中 陽翔 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 西村 瑠伊斗 空振り三振 2アウト

  • OUT

    4番 山田 哲人 セカンドフライ 1アウト

  • OUT

    1番 福永 裕基 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    中2-0ヤ

    9番 髙橋 宏斗 ピッチャー送りバント 中日得点！ 中 2-0 ヤ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    中1-0ヤ

    サード 松下 歩叶が悪送球 中日得点！ 中 1-0 ヤ ランナー：1、3塁

  • OUT

    中0-0ヤ

    8番 石伊 雄太 サードエラー ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 岡林 勇希 空振り三振 1アウト

  • OUT

    6番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    5番 石川 昂弥 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    3番 増田 珠 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 岩田 幸宏 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    1番 長岡 秀樹 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 Ｍ・サノー セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    3番 細川 成也 センターフライ 2アウト

  • OUT

    2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト

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