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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
1塁ランナー福永 裕基 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
中3-1ヤ
2番 村松 開人 センター犠牲フライ 中日得点！ 中 3-1 ヤ 2アウト ランナー：1、3塁
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OUT
1番 福永 裕基 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ピッチャーゴロ 1アウト ランナー：1、2塁
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OUT
8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 岡林 勇希 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
6番 田中 陽翔 見逃し三振 3アウト
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OUT
5番 西村 瑠伊斗 ショートダブルプレイ 2アウト ランナー：3塁
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OUT
4番 山田 哲人 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
3番 増田 珠 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 森 駿太 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 ファーストゴロ 3アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトヒット ランナー：1塁
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OUT
9番 高梨 裕稔 サードゴロ 2アウト
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OUT
8番 松下 歩叶 見逃し三振 1アウト
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OUT
3番 細川 成也 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 村松 開人 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
1番 福永 裕基 レフトフライ 1アウト
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OUT
7番 古賀 優大 ライトフライ 3アウト
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OUT
6番 田中 陽翔 空振り三振 2アウト
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OUT
5番 西村 瑠伊斗 センターヒット ランナー：1、2、3塁
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OUT
4番 山田 哲人 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
中2-1ヤ
3番 増田 珠 センターヒット ヤクルト得点！ 中 2-1 ヤ ランナー：1塁
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OUT
2番 岩田 幸宏 ピッチャー送りバント 1アウト ランナー：3塁
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OUT
1番 長岡 秀樹 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
9番 髙橋 宏斗 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 石伊 雄太 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
7番 岡林 勇希 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 花田 旭 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
5番 石川 昂弥 ライトフライ 1アウト
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OUT
9番 高梨 裕稔 ピッチャーダブルプレイ 3アウト
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OUT
8番 松下 歩叶 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 古賀 優大 ショートゴロ 1アウト
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OUT
守備交代：ファースト Ｍ・サノー に代わって 5番 石川 昂弥
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OUT
守備交代：サード 石川 昂弥 に代わって 4番 森 駿太
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OUT
4番 Ｍ・サノー サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 ショートゴロ 2アウト
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OUT
2番 村松 開人 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 田中 陽翔 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 西村 瑠伊斗 空振り三振 2アウト
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OUT
4番 山田 哲人 セカンドフライ 1アウト
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OUT
1番 福永 裕基 ライトフライ 3アウト
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OUT
中2-0ヤ
9番 髙橋 宏斗 ピッチャー送りバント 中日得点！ 中 2-0 ヤ 2アウト ランナー：2塁
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OUT
中1-0ヤ
サード 松下 歩叶が悪送球 中日得点！ 中 1-0 ヤ ランナー：1、3塁
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OUT
中0-0ヤ
8番 石伊 雄太 サードエラー ランナー：1、3塁
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OUT
7番 岡林 勇希 空振り三振 1アウト
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OUT
6番 花田 旭 レフトヒット ランナー：1、2塁
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OUT
5番 石川 昂弥 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 増田 珠 空振り三振 3アウト
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OUT
2番 岩田 幸宏 見逃し三振 2アウト
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OUT
1番 長岡 秀樹 センターフライ 1アウト
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OUT
4番 Ｍ・サノー セカンドフライ 3アウト
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OUT
3番 細川 成也 センターフライ 2アウト
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OUT
2番 村松 開人 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
1番 福永 裕基 空振り三振 1アウト
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