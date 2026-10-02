プレミアリーグから115件の規則違反を告発されたマンチェスター・シティでは、選手たちがクラブとの契約を破棄できる可能性がある模様だ。現地時間1日、イギリスメディア『ミラー』が伝えている。

マンチェスター・Cは、115件の規則違反のうち114件で違反が認定されている。115件の中には財務規則違反だけでなくプレミアリーグの調査への非協力に関するものも含まれており、リーグ優勝8回を誇る強豪に今後どのような処分が下されるのかが注目されている。マンチェスター・Cは違反を否認しており、同2日までに控訴する方針を示している。

『ミラー』は、イギリス発のデジタルサッカー番組『Stick to Football』における弁護士ポール・ギルロイ氏の見解に注目している。元イングランド代表DFギャリー・ネビル氏、元同国代表DFジェイミー・キャラガー氏、元同国代表FWイアン・ライト氏、元アイルランド代表MFロイ・キーン氏らと共に番組に出演したギルロイ氏は、マンチェスター・Cに所属する選手たちが退団を強行する可能性があると主張。雇用契約について触れながら、次のように述べた。

「選手側の視点から言えば、サッカー選手であろうと店の店員であろうと、あらゆる雇用契約には暗黙の条項が含まれている。つまり、明文化されていない条項だ。ここで言う暗黙の条項とは“信頼と信用”のことだ」

「私があなたのために働く場合、あなたと私はお互いに十分な信頼関係を築き、その関係がうまくいくようにしなければならない。もしあなたが私を信用しない、あるいは私があなたを信用しない、あるいはあなたが火曜日に私を嘘つきや泥棒と呼ぶなら、私は水曜日にあなたのために働くことはできない。こういった形だ。つまり、信頼と信用こそが重要なのだ」

ギルロイ氏は「選手たちは『あなた方（クラブ）は暗黙の信頼関係の条項に違反した。あなた方は私の雇用主であり、その条項に違反する行為をした。だから私は契約を破棄して辞める権利がある』と言うことができる」と説明。キャラガー氏が「じゃあ、リヴァプールは来週にアーリング・ハーランドを無料で獲得できるということ？」（キャラガー氏は現役時代にリヴァプールでプレー）と冗談交じりに尋ねると「まあ、いいんじゃない？」と返した。