「この人にはやってほしくない。でも自分もやりたくない…」我の強いリーダー候補に悩む相談者へのアドバイス続々

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティを務めるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜 9:00～11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。9月18日（金）の放送は、「責任感はあるが我の強いリーダー候補に不安を感じている」という相談を紹介しました。＜リスナーの相談＞私は大学でロボコンのサークルに入っています。もうすぐ幹部交代があり、私たち2年生が次の幹部になります。幹事長候補になっている人がいるのですが、正直、その人が幹事長になることを不安に感じています。責任感があって人をまとめることはできるのですが、自分の意見をかなり大切にするタイプで、後輩への言い方が強いこともあります。幹事長に必要な「人の話を聞く」「後輩が活動しやすい環境を作る」という部分に不安があります。本人から変わってもらうという方法もあると思うのですが、芯の強い人なので、そう簡単に変わるとも思えません。ただ、ほかに「この人なら任せられる」という人がいるわけでもありません。私は幹事長をやりたいわけではなく、大きな責任を背負うことにも抵抗があります。「この人にはやってほしくない。でも、自分もやりたくない。じゃあどうすればいいんだろう」と悩んでいます。本人に伝えるべきなのか、ほかの幹部候補に相談するべきなのか、それとも決まった人を支えるべきなのか。皆さんならどうしますか？この相談を受け、パーソナリティの住吉美紀は、組織の中で強いリーダーシップを持つ人物と周囲とのバランスをどう取るかというテーマについて深く共感を示しました。「幹事長を務めるような責任感のある方は魅力的である一方、意見が強すぎると周囲が遠慮してしまうこともありますよね。自分自身が矢面に立つのも難しいという中で、いかに組織を円滑に動かしていくか、周りのサポートや工夫が鍵になります」と語り、ほかのリスナーへ幅広い意見を呼びかけました。――今回の相談に対して、番組にはリスナーからたくさんのアドバイスが届きました。この記事では、その一部のメッセージを紹介します。まずは、「厳しい現実を受け止めた上で腹をくくるべき」という、背中を押す視点からの意見です。◆「自分でやらないなら文句は言えない！」覚悟の二択相談者さんからのご相談、ちょっと厳しいことを言わせていただきますね。一言で言うなら、「自分でやらないなら、文句は言えない！」です。身近な例で飲み会の幹事を思い出してみてください。日程調整からお店選び、席順の準備まで、どれだけ苦労して動いているか。それなのに周りから「またこの店？」「タバコ吸える席がよかった」「行けたら行くね～」なんて言われたら、「じゃあ自分でやってみろよ！」と思いますよね。サークルの代表も同じです。誰かが重い責任を背負って動いてくれるからこそ、活動が成り立ちます。引き受ける覚悟がないなら、選ばれた幹事長を信じて全力でサポートする。もしどうしても納得いかないなら、自分が腹をくくって立つ。その二択しかありません。文句を言う側に回るのではなく、まずは自分ができる形でチームを支えてみてはいかがでしょうか？ 応援しています！（東京都 57歳 男性）――続いては、過去の失敗談や経験に基づく実用的なアドバイスです。◆過去の苦い失敗談から学ぶ「中間役」の役割相談者さんのお悩みを聞いて、大学時代の部活での失敗を思い出し、思わずメッセージを書いてしまいました。相談者さんのお考えを、ほかの幹部候補のほうや先輩に相談されることをお勧めします。そして、もしその方が実際に幹事長になられた場合は、寄り添ってあげてほしいです。私は大学時代、弓道部の主務（副部長のような立場）で主将を支えていました。主将は実力と責任感がある一方で自己主張が強く、他人の意見を聞き入れない危うさを持つ人でした。私の役割は主将と部員の橋渡し役でしたが、当時は優柔不断で行動できず、最後は主将と同期の部員の間で激しい対立が起き、主将を含めて複数の部員が退部する結果となってしまいました。リーダーとして強い意志を持つことも、みんなの意見に耳を傾けることも組織運営には必須です。幹部であるかどうかに関わらず、みんなが当事者となって支えてあげてほしいと思いました。（埼玉県 26歳 男性 会社員）◆問いかけによって相手の本質を知る相談者さんの「その人に任せるのは不安。でも自分が代表になるのも怖い」って、すごく正直な気持ちだと思います。まず、「自分が代表にならなきゃ」と背負わなくていいんじゃないでしょうか。もしその候補者が本当に人を大切にできる人なのか不安なら、陰で「あの人は向いてない」と考えるより、一度その人に「代表になったら、サークルをどうしていきたい？」と聞いてみる。そこで自分の感じていた印象と、実際の考えが違うかもしれません。それでも不安が残るなら、ほかのメンバーにも相談してみる。自分が代表を引き受けられないなら、それもちゃんとした選択です。その代わり、代表を支える役割やメンバーの声を拾う役割を引き受けることはできるかもしれません。責任感があるからこそ悩んでいるんだと思いますよ。（東京都 67歳 女性 専業主婦）――最後は、仕組みや環境の変化による柔軟なアプローチです。◆役職を分散させる「散権分立」システム比例するリーダーシップと我の強さあるあるですね！ そんな場合はワンマン運営ではなく、三権分立ならぬ、散権分立しちゃいましょう！イベント参加など活動の方向性のかじ取り担当をその方、サークルのチーム運営担当を陽キャで明快な方、意見を聞いてあげる目安箱的なことを穏やかで聞き上手な方の三すくみ幹事長で運営！ 別に幹事長は1人じゃなくていいんです、みんなの得意で、みんなでハッピー。和を以て貴しとなすこと、願っております！ サークルだけに（笑）（熊本県 19歳 男性 大学生）◆立場が人を変える可能性と同期のサポート私も大学生のときにそんなことあったな～というのを懐かしく思い出しました。私の代の幹事長は、あまりリーダーシップのあるタイプではありませんでしたが、幹事長になってから少しずつ変わっていったので、立場が人を変えるということはあるかもしれません。もし、そうならなかったとしても、サークルが幹事長一人だけの意志で動いていくわけではないので、相談者さんや周りの同期がフォローしてあげることも必要かと思います。あまりに強く出てくるのであれば、それを諫（いさ）めたり注意したりするのも同期の役割です。先輩に助けを求めるのもありかも？一人ではなく皆でいろいろ考えてうまく立ち回っていくのが大事かな～と思いました！ 楽しいサークルライフが送れることを願っています！（埼玉県 43歳 女性 会社員）＜番組概要＞番組名：Blue Ocean放送日時：毎週月曜～金曜 9:00～11:00パーソナリティ：住吉美紀番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/bo/番組公式X：@BlueOceanTFM