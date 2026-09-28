キリンチャレンジカップ2026のベネズエラ代表戦に臨む日本代表のスターティングメンバーが発表された。

8大会連続8度目の出場となったFIFAワールドカップ2026でラウンド32敗退に終わった日本代表。大会終了後、森保一監督と異例の半年契約を締結したことが発表され、集大成となるAFCアジアカップ2027へ向けた道のりがスタートした。

3期目の初陣となった24日のウルグアイ戦では、A代表デビュー戦の松木玖生（サウサンプトン／イングランド）がいきなりゴールを決め、1－1で迎えた後半アディショナルタイムには塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）がこちらも代表初ゴールをマーク。さらに上田綺世（リール／フランス）がダメ押しの1点を追加し、南米の強豪を3－1で下した。

連勝発進を目指す中、森保監督はウルグアイ戦から大幅にメンバーを変更。ゴールマウスを守る小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）に加え、中野就斗（サンフレッチェ広島）、熊坂光希（柏レイソル）、齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）の4名が代表デビューを飾る。

最終ラインは鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）、渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）、瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）が形成し、ダブルボランチには熊坂と鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）。ウイングバックは右に中野、左に相馬勇紀（FC町田ゼルビア）が入ることが予想される。シャドーの位置には佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）と齋藤が並び、最前列には後藤啓介（フライブルク／ドイツ）が入る見通しだ。

日本対ベネズエラの一戦は、エディオンピースウイング広島にて19時25分キックオフ。日本テレビ系で全国ネット生中継、TVerとDAZNでライブ配信される。

◆◼︎スターティングメンバー

▼GK

12 小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）

▼DF

25 鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

5 渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

3 瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

▼MF

2 中野就斗（サンフレッチェ広島）

15 鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

30 熊坂光希（柏レイソル）

7 相馬勇紀（FC町田ゼルビア）

27 佐藤龍之介（バレンシア／スペイン）

29 齋藤俊輔（ウェステルロー／ベルギー）

▼FW

9 後藤啓介（フライブルク／ドイツ）

◆◻︎控えメンバー

▽GK

23 早川友基（鹿島アントラーズ）

1 鈴木彩艶（アストン・ヴィラ／イングランド）

▽DF

21 伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）

▽MF／FW

14 伊東純也（ゲンク／ベルギー）

11 前田大然（イプスウィッチ／イングランド）

31 谷村海那（横浜F・マリノス）

10 堂安律（フランクフルト／ドイツ）

18 上田綺世（リール／フランス）

17 田中碧（リーズ／イングランド）

13 中村敬斗（リヨン／フランス）

24 佐野海舟（マインツ／ドイツ）

20 久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

8 鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）

6 田中聡（シャルケ／ドイツ）

28 佐野航大（PSV／オランダ）