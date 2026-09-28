今日の運勢 9月29日（火）「12星座占いランキング」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月29日（火）の毎日占い「12星座占いランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月29日（火）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の橘冬花（たちばな・ふゆか）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は山羊座（やぎ座）！ あなたの星座は何位……？興味を持ったことがあれば、学び始めたり具体的な準備を進めたりすることで、新しい可能性が広がっていきそうです。小さな成果も大切にしながら、1つずつ経験を積み重ねてみましょう。好奇心を行動へ変え、目の前のことに丁寧に取り組む姿勢が、自信や成長を育て、安定した成果や豊かな未来へとつながっていくでしょう。努力が確かな力へと変わっていくタイミングです。1つずつ積み重ねてみましょう。学びたいことや身につけたい技術があるなら、繰り返し取り組むことで自信や手応えも育っていきそうです。日々の小さな努力を大切にし、自分の力を磨き続けることが、安定した成果や仕事の充実、これからの大きな成長へとつながっていくかも。魅力的に感じるものが増えたときほど、自分が本当に望んでいることに近づくチャンスです。1つずつ現実と照らし合わせることで、進みたい方向も見えてきそうです。心が惹かれるものを見極め、自分らしい選択を重ねることが、夢や願いを具体的な未来へ近づける力となります。過去を振り返る中で、もう一度向き合いたいことや、今だからこそ選び直せるものに気づくこともありそうです。以前はできなかったことにも、今の自分なら違った形で取り組めるでしょう。これまでの経験を力に変え、自分の本音に沿った選択をすることが、再スタートや新しい可能性を開くきっかけになるはずです考えていたことを行動に移したり、気になっていた人へ連絡したりと、今できることに積極的に取り組んでみましょう。テンポよく進む流れの中で、思いがけないチャンスをつかめることもありそうです。訪れた機会を素直に受け取り、勢いを活かして動くことが、大きな前進や望んでいた展開になっていきます。生活や仕事、人とのつながりなど、今の自分にとって本当に大切なものを考えてみましょう。受け継いできた価値観や習慣を整理することで、これから築きたい暮らしや関係も見えてきそうです。自分に合った土台を整え直していくことが、長く続く安心や豊かさを育て、より心地よい未来が開けます。自分を縛っていた不安や思い込みがほどけ、これまで見えなかった選択肢に気づきやすいタイミングです。見方を変えることで新しい進み方が見えてきそうです。周りの意見だけを基準にせず、自分が本当に望んでいることにも目を向けてみましょう。自分で選ぶ意識を持つことが、行動する勇気を取り戻し、自由で前向きな未来がやってきます。過去の出来事を何度も振り返るよりも、そこから得た気づきや今の自分に必要なものへ目を向けてみましょう。抱えていた思いを整理することで、少しずつ新しいことを受け入れる気持ちも育っていきそうです。これまでの経験を自分の力へと変えていくことが、心の回復を支え、穏やかな気持ちで次の未来へ進むきっかけとなるでしょう。視野を広げることで、新しい可能性や次に目指したいものも見えてきそうです。これまでの経験を活かしながら、少し先を見据えて計画や行動の幅を広げてみましょう。自分の可能性を信じて前へ進むことが、新しいご縁やチャンスを引き寄せ、さらなる成長や発展へとつながっていきます。予定外の変化が起きたときは、今までの進め方や選択を見直すきっかけとして受け止めてみましょう。流れに合わせて予定や考え方を調整することで、新しい道が見えてくることもありそうです。今できる準備を丁寧に重ねながら次の機会に備えることが、停滞していた状況を変え、良い巡りをつかむ力になります。期待していた形との違いに目を向けるよりも、今できていることや身近にある喜びを見つけてみましょう。少し視点を変えることで、見過ごしていた幸せや自分自身の成長にも気づけそうです。今ある明るさを大切にし、自分の魅力や頑張りを認めることが、自信を取り戻し、嬉しい展開へとつながっていくでしょう。自分の中に浮かぶ感覚や小さな気づきを大切にしてみましょう。すぐに結論を出さず、じっくり考える時間を持つことで、今まで見えなかったことも見えてきそうです。自分の感覚とこれまで培った知恵を信じることが、納得できる選択や穏やかな未来へとつながっていくはずです。本当の気持ちを見失っていないか振り返ってみましょう。言葉にならない感情にも丁寧に目を向けることで、自分が本当に求めているものが見えてきそうです。心の声を受け止め、自分らしい伝え方を見つけることが、気持ちの安定や温かなコミュニケーションへとつながっていくでしょう。■監修者プロフィール：橘冬花（たちばな・ふゆか）東京・池袋占い館セレーネ所属。最も当たる占い師＝「的中王」の称号をかけ、最強の占い師を決定するテレビ番組「THE 的中王」（中京テレビ）で「的中王2024」に輝く。SATORI電話占いにて、3年連続で殿堂入りし、プレミアム殿堂入りに。レイキヒーリングやシンギングボールヒーリングのヒーラーとしても活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/