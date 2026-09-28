フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督が、FWウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）を称賛した。

“レ・ブルー”での旅が始まったジダン監督。初陣となったUEFAネーションズリーグ・グループA・リーグ1第1節トルコ戦では、キリアン・エンバペの決勝点で1－0と勝利を飾っている。

そんなジダン監督は27日、第2節ベルギー戦に向けた前日会見に出席。主将かつエースのエンバペが負傷離脱した今、チャンピオンズリーグを3連覇した名将は、ウスマン・デンベレに期待を寄せる。「私にとって、彼はすでにキャプテンだ。キャプテンマークの有無にかかわらず、チーム内で彼はその役割を果たしているんだ。見ていれば分かるよ。彼は良い男で、チームメイトに寄り添うとする。彼の経験を活かさないとね」と普段の振る舞いを称賛しつつ、エンバペに代わってチームを引っ張ってほしいと述べた。

また、「トルコ戦ではPSGと同じポジション（センターフォワード）でプレーしてもらった。見事なパフォーマンスだったね。明日の試合ではどうなるか見てみよう」とコメント。改めて、「ウスマンの仕事への取り組み方がとても素晴らしい。信じられないほどのエネルギーで、難なくフルでプレーすることもできる」とプロフェッショナルな姿勢が際立っていると語った。

問題児の烙印を押されたのは過去の話。ジダン監督から賛辞を送られたデンベレが中心となるチームに、注目が集まっている。