FIFA U－20女子ワールドカップポーランド2026決勝が現地時間27日に行われ、U－20スペイン女子代表とU－20朝鮮民主主義共和国女子代表（北朝鮮）が対戦した。

2大会ぶり2度目の優勝を目指すスペインと、2大会連続最多4度目の優勝を目指す北朝鮮による運命の決勝戦。

試合は拮抗した展開の中、前半は北朝鮮がより効果的にゴールへ迫っていったが、ホー・キョンの決定的なGKとの1対1はスペイン守護神のビッグセーブに阻まれた。

迎えた後半は主導権を握っていたスペインがゴールへ迫っていくが、70分過ぎのロサリア・ドミンゲスやパウ・コメンダドールの決定的なシュートは北朝鮮守護神のビッグセーブに阻まれ、こちらもゴールをこじ開けられず。

全体的にはスペイン優勢も両守護神の再三の好守などもあって90分、延長戦でもゴールは生まれず、決着はPK戦に委ねられた。

そのPK戦では2本のPKストップを見せたGKライア・ロペスの活躍もあってスペインが4－3で勝利し、北朝鮮との激闘を見事に制した。

また、前日に行われた3位決定戦は同じくU－20イタリア女子代表とのPK戦を制したU－20コロンビア女子代表が勝利している。

なお、大会MVPはスペインの中盤を支えたMFロサリア・ドミンゲス、得点王は6ゴールのパウ・コメンダドールがそれぞれ受賞している。

【スコア】

U－20スペイン女子代表 0－0（PK：4－3） U－20朝鮮民主主義共和国女子代表