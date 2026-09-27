日本代表は27日、キリンチャレンジカップ2026のベネズエラ代表戦に向けて、エディオンピースウイング広島（広島）で公式会見を行った。森保一監督は質疑応答終了後に「一つメディアの皆さんにお願いがあります。一部配信で事実ではないことを取り上げ、配信されています。選手たちが傷付くことになっているので、そういった配信はやめてほしいと思います」と呼びかけるシーンがあった。

一部メディアの配信内でFIFAワールドカップ2026期間に堂安律と塩貝健人が練習中のプレーから喧嘩に発展したという話があり、森保監督は「どちらが威圧をして、汚い言葉を使って言ったことはないです。そういった（内容の配信は）控えていただきたい」と苦言を呈した。

当該選手の一人である塩貝は「（堂安の）あんな発言はなかったですし、リスペクトがないなと思いました。証拠というか確かなエビデンスもないのに、僕に対しても『空気が読めない』とか失礼なことを言っていた。僕と律くんとは今でも普通に話しますし、すごくリスペクトしています」と事実無根と主張し、堂安との関係性も良好だと明かした。

堂安は「もったいないなと思いますよね」と切り出し、「ちゃんと僕の意見を聞いて書いてくれるメディアがいるのも知っています。築いてきた信頼関係が、一人の人が言うことで『話したくない』とかメディア嫌いになるのはもったいない。（サッカーを）国技にしていかなければいけない中で、メディアの力は絶対に必要になってくるということは、みんな分かっているのでもったいないなと思います」と言及した。

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞