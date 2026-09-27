DCユナイテッドに所属するDF濃野公人が新天地で初ゴールを含む2得点を記録した。

現地時間28日にアメリカ・メジャーリーグサッカー（MLS）第28節バンクーバー・ホワイトキャップス対DCユナイテッドの一戦が行われた。バンクーバー・ホワイトキャップスではGK高丘陽平に加え、元ドイツ代表MFトーマス・ミュラーらがスタメン出場を果たし、DCユナイテッドも濃野、MF木島萌生、DF黒川圭介がスタートから出番を得た。

試合は16分にアウェイのDCユナイテッドが先制。黒川圭介のCKの流れから濃野が押し込み、新天地での初ゴールを記録すると、2－3のビハインドで迎えた80分には、左サイドの木島からのクロスに濃野が走り込み、ダイレクトボレーで鮮やかにネットを揺らし、終盤に試合を振り出しに戻す一撃を沈めた。

この試合はそのまま3－3で終了。DCユナイテッドはイースタン・カンファレンスで暫定11位につける一方、バンクーバー・ホワイトキャップスはウェスタン・カンファレンスの首位を走っている。

現在24歳の濃野は、サガン鳥栖U－15、大津高校、関西学院大学を経て、2024年に鹿島アントラーズへ加入した。2024シーズンはリーグ戦31試合出場9得点を記録し、Jリーグベストイレブンにも選出。今夏、DCユナイテッドへの完全移籍が発表され、新天地デビューから8試合連続でスタメン出場を続けており、これまで2ゴール2アシストをマークしている。

【動画】濃野公人のダイレクトボレー！



