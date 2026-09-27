今日の運勢 9月28日（月）「12星座占いランキング」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月28日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月28日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の蝶ちょ（ちょうちょ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は射手座（いて座）！ あなたの星座は何位……？あなたの魅力がいつも以上に周りに伝わりそう。考えていることなども、素直な言葉で伝えると興味を持ってもらえるようです。会話を重ねていくと、新たな絆が生まれてくることでしょう。交友関係で楽しい出来事が起こる予感。久しぶりに会う友人が、良い意味で変わっていなかったことに安心するかもしれません。再び交流が始まるようなので、モチベーションもアップできそう。自分の世界観を構築してみましょう。イメージしたものを細部までノートなどに描いてみると良いかも。それを元に実際に行動していけば、自分の力で夢を現実にすることができそうです。大切な人と過ごす時間が増えて、心がどんどん元気になっていくようです。相手の気持ちがよく分かるので、たくさん話さなくても理解できるなど、ちょっと不思議な感覚になるかも。難しく感じていたものが、見方を変えることで簡単にクリアできるようです。こだわっていた自分にちょっぴり呆れてしまうかもしれませんが、前に進めたことを褒めるようにしましょう。対人関係が好調。コミュニケーションの行き違いも減り、モヤモヤした想いを抱えることが減っていくようです。友人とケンカをしていたのであれば仲直りするチャンスも訪れそう。身の回りの片付けやメンテナンスを意識すると◎。特にPCなどのストレージ、インターネット環境など見直してみると良いでしょう。この機会に不要なものは思いきって手放すのもアリ。忙しい一日になりそう。こんなときは、他者の感情に敏感になりすぎないよう気をつけましょう。仕事とプライベートをしっかり分けるなど、線引きすることを意識すると上手くいくようです。メールなどの返信は、できるだけ早く返すようにしましょう。細かくコミュニケーションを取っていけば次の仕事などにも繋がっていくようです。空き時間はスキルアップのための勉強をすると良いかも。家族や恋人との時間を大切にしましょう。自分とは違う個性を見ていると、なんだかほっこりした気持ちになれるようです。日々の出来事などを手帳などに書き留めておくと、後で役立ちそう。誰かと深い話をする場合、より丁寧に会話を重ねていくようにしましょう。その方があなたの想いや考えも伝わるはず。緊張してしまいそうならば、柑橘系の香りで気分を入れ替えて。ゲームなどにハマってしまうと、夜更かしが続いてしまうので気をつけましょう。就寝タイムを改善していけば、身体の疲れもスッキリ取れるようです。気になっていたアイテムなどがあれば購入を検討してみて。誰かに合わせることを優先して、あなたの光を小さくしなくていい。心の奥から「私はこうしたい」と湧く声を信じて。今日は、魂が示す方向へ、素直に一歩踏み出す勇気を。■監修者プロフィール：蝶ちょ（ちょうちょ）東京・池袋占い館セレーネ所属。電話占いメルにも出演。第六感で人の想いを捉える羅針盤ヒーラー。霊感タロット、四柱推命、宿曜占星術でオーダーメイドの鑑定を手掛ける。転職、結婚、離別など多くの経験から、今どう動くべきか悩む人に寄り添いナビゲートする。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube： https://www.youtube.com/@ataru-uranai