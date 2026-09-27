日本代表は27日、キリンチャレンジカップ2026のベネズエラ代表戦に向けて、エディオンピースウイング広島（広島）で公式会見を行った。

エディオンピースウイング広島での日本代表戦は、2024年6月のシリア代表戦以来2回目。選手・監督として長らくサンフレッチェ広島に在籍した森保一監督にとっては凱旋試合、そして日本代表指揮官として広島でのラストマッチを迎える。森保監督は「広島での試合は楽しみですし、嬉しい気持ちでいっぱいです。私自身（前身の）マツダ時代、サンフレッチェ広島で選手・指導者として30年近い時間を過ごさせていただきました。明日の試合は楽しみですし、これまでお世話になった方々に感謝しながら挑みたい」とコメントした。

24日に行われたウルグアイ代表戦は、FIFAワールドカップ2026にも出場したコアメンバー主体で戦い、3-1で勝利を収めた。中3日で迎えるベネズエラ戦のメンバーについて、森保監督は「今のところ大幅に変更していきたいと思っています」と明言。「初キャップ、経験の浅い選手たちをスタートで起用して、そこから強度が高い激しく厳しく戦ってくる相手との対戦で何ができるのか。今の自分よりも試合後に成長できているようなチャレンジをしてほしい」と期待を込めた。「入れ替えたとしても負けていい試合はありません。スタジアムに足を運んでくださっている方々、メディアを通して応援してくれる方々に喜んでいただけるよう勝利を目指します。チーム・個人で経験値を上げて成長・進化できるように意図を持って編成したい」と述べた。

日本対ベネズエラの一戦は、エディオンピースウイング広島にて9月28日（月）19時25分キックオフ。日本テレビ系で全国ネット生中継、TVerとDAZNでライブ配信される。

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