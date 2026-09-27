マンチェスター・シティの熱狂的ファンとして知られるオアシスのノエル・ギャラガー氏が、同クラブの財務規定違反疑惑に言及した。26日、イギリス紙『イブニング・スタンダード』が伝えている。

プレミアリーグは2023年2月に115件の財務規定違反でマンチェスター・シティを告発。2024年末に審理が完了した後、長らく音沙汰がなかったが、25日にスポーツ専門メディア『アスレティック』などが、115件のうち114件が違反として認定されたことを報じたことで、大きな波紋を呼んでいる。

そうしたなか、マンチェスター・シティの生涯のファンとして知られるノエル・ギャラガー氏は、同クラブ関連のポッドキャスト番組『Let Me Talk』に出演し、今回の報道に言及。「今日の午後、ラジオでそれを聞いて少し驚いた」と衝撃を受けたことを明かした。

「驚いたのはクラブがこれまでずっと、こうした告発を断固として否定すると明言してきたからだ。だから、1件を除くすべてで有罪とされたと知って、ちょっとしたショックだったね。でも、全体としては本当に悲しいよ。ファンにとっても、選手にとってもね」

それでも、ノエル・ギャラガー氏は「ファンとしての僕らの関心は常にピッチに向けられているし、自分たちが何を目撃したかは分かっている」とも語り、優勝した事実などは変わらないことも主張した。

「自分たちが何を目撃したかは分かっている。彼らはピッチ上で勝利を勝ち取ったんだ。運営側でどんなことが起きていようと、それはサポーターや選手には関係のないことだ。選手たちはピッチの上でその試合に勝ち、タイトルを勝ち取ったんだ」

「一部の選手が出場すべきだったかどうかといった議論は、ファンには無関係な話だ。私たちはその場にいて、自分たちの目で確かめたんだからね。それで価値が損なわれるかって？ イングランドの他の人々の目にはそう映るかもしれないが、自分が見たもの、そして自分が感じたことについては確信があるんだ」