今日の運勢 9月27日（日）「12星座占いランキング」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位？

2026年9月27日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）9月27日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡羊座（おひつじ座）！ あなたの星座は何位……？直感が冴えやすく、好調な運気です。今日は赤を身につけて、行動的に過ごしてみましょう。遠出や外出をすることでラッキーなことがありそうです。恋愛運が好調で楽しいことが広がっていくような1日です。今日は好きなことにとことん打ち込む時間を持ってみましょう。良いアイデアが思い浮かびそうな日です。深い学びがあったり、成長できそうな1日です。今日は視野を広く持って海外に関することや色々なことに目を向けてみましょう。対人運が好調です。今日は新たな出会いがあったり、パートナーや大切な人と真剣な話をしたりするには良いタイミングです。夜は自分自身の心と向き合う時間も持ってみましょう。趣味が充実しやすく、楽しいことが広がっていきそうな1日です。今日は友達と連絡を取ったり、心が求めていることに耳を傾けてみましょう。人付き合いが広がりやすく、交流を通じて収穫がありそうな日です。今日は積極的なコミュニケーションを意識し、複数の人との付き合いを大切にできると良さそうです。マイペースに過ごせると良い日です。今日はお家時間を楽しんだり、部屋の片付けをして整えることを心掛けるのも良さそうです。仕事運が好調です。今日は忙しい1日となりそうですが、頑張りすぎには注意をして、キリの良いところで切り上げることを心掛けてみましょう。金運が好調です。今日はショッピングをしたり、欲しいものを購入したりするには良いタイミングです。財布を布で優しく拭いてお手入れをするのも良さそうです。内省がテーマです。今日は色々なことを見直してみましょう。不要に感じるものがあればこのタイミングで手放してしまえると良さそうです。モヤモヤが目立つような日です。今日は瞑想をしたり、心が落ち着く時間を持つようにしましょう。辛い時は、誰かに話を聞いてもらうのも良さそうです。疲れに注意の1日です。今日はしっかり睡眠を取ったり、のんびりと過ごす時間を持つようにしましょう。夜はバスソルトをお風呂に入れてゆっくりと温まるのも良さそうです。今日27日は牡羊座の満月を迎えます。「自分らしさ」を大切に現状を見直したり、どんな未来を進めたいのか、考えてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代で占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。会社員、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。占いコンテンツ『莉瑠と龍神様の絶対神託』をリリース。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/