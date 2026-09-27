元イングランド代表FWダニー・イングスが、新天地のウィコム・ワンダラーズ（イングランド3部）で早速結果を残した。

現在34歳のイングスは、バーンリーでブレイクを果たし、2015年夏にリヴァプールへとステップアップ。同クラブではひざのケガに泣かされたが、2018年夏に加入したサウサンプトンで復活し、2019－20シーズンのプレミアリーグでは得点ランキング2位タイの22ゴールを記録した。その後はアストン・ヴィラやウェストハムでもプレーした。

2026－27シーズンはシェフィールド・ユナイテッド（2部）で24試合出場2ゴールにとどまり、2026年6月30日の契約満了に伴い退団。3カ月近く無所属が続いていたが、25日に3部のウィコムと1年契約を結んだ。

すると、イングスは26日のEFLリーグ1第8節レディング戦で72分から途中出場。直後にウィコムはビハインドを背負ったが、90分にイングスが同点ゴールを挙げ、2－2のドローに持ち込んだ。

イングスは試合後、イギリスメディア『BBC』に対し、「早速インパクトを残せて、ただただ嬉しいよ」と喜びを示した。

【ハイライト動画】90分にイングスが劇的デビュー弾 ウィコムvsレディング