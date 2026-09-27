スペイン代表は現地時間26日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第1節でイングランド代表を3－2で下した。試合後、スペインメディア『アス』が、途中出場から1ゴール1アシストを記録したFWアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）の声を届けた。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で優勝を果たしたスペイン代表は、2大会ぶりにUNLのタイトル奪還を掲げている。そんな大会の初陣となったイングランド代表戦は立ち上がりの2分、ハイプレスでボールを奪ったFWラミン・ヤマル（バルセロナ）のゴールで先手を取ったものの、イングランド代表に逆転を許して前半を終える。

後半に入ると、立ち上がりにPKを与えたものの、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）のシュートはクロスバーに直撃。肝を冷やしたスペイン代表はここから反撃へ。60分、またも敵陣でのボール奪取から、最後はバエナが右足で狙い澄ましたミドルシュートを沈める。続く74分には、バエナからのスルーパスに抜け出したオヤルサバルが、見事なチップキックでゴールネットを揺らし、スペイン代表が逆転勝利を成し遂げた。

試合後、バエナは「スペイン代表はチーム全体で攻撃と守備を徹底できるチームだ。だからこそ、今の僕らに勝つのは非常に難しい。これからも努力を続け、この道のりを楽しみたい」と話し、FIFAワールドカップ2026を制した“ラ・ロハ”のチーム力に自信を示す。自身は8試合中7試合に先発したFIFAワールドカップ2026とは異なり、この試合はベンチスタートとなったものの、54分にオヤルサバルとともにピッチに送り出される直前、ルイス・デ・ラ・フエンテ監督から次のような指示を受けていたと明かす。

「監督からは、ピッチ全体がカオスになっていることを伝えられ、『一息つかなければ』と言われたんだ。途中出場した選手だからこそ、僕らは落ち着きをもたらす必要がある。実際のプレーで実行できたと思うし、途中出場する選手が担う役割は非常に重要だと実感したね」

また、数字の面で見ても、バエナは1ゴール1アシストを叩き出し、スペイン代表の“逆転劇”の中心に立つパフォーマンスを披露した。「パスが自分のところに来るのを見た瞬間、頭の中にプレーのイメージが浮かんだ。そのイメージ通りに動いたんだ」と、自らのゴールシーンを振り返ったバエナは、「ゴールとアシストでチームに貢献できて嬉しいよ。これからも頑張りたい」と前向きな言葉を残した。

【ハイライト動画】W杯王者スペイン、イングランドとの“シーソーゲーム”を制す！