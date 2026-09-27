スペイン代表は現地時間26日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第1節でイングランド代表を3－2で下した。試合後、スペインメディア『アス』が、同試合で決勝ゴールを挙げたFWミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）の声を届けた。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026で優勝を果たしたスペイン代表は、2大会ぶりにUNLのタイトル奪還を掲げ、今大会に臨む。そんな大会の初陣となったイングランド代表戦は立ち上がりの2分、ハイプレスでボールを奪ったFWラミン・ヤマル（バルセロナ）のゴールで先手を取ったものの、イングランド代表に逆転を許して前半を終える。

後半に入ると、立ち上がりにPKを与えたものの、FWハリー・ケイン（バイエルン／ドイツ）のシュートはクロスバーに直撃。スペイン代表はここから反撃の色を濃くする。60分、またも敵陣でのボール奪取から、最後はFWアレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）右足で低弾道のミドルシュートで同点弾をゲット。続く74分には、バエナからのスルーパスに抜け出したオヤルサバルが、見事なチップキックでゴールネットを揺らし、スペイン代表が逆転勝利を成し遂げた。

試合後、オヤルサバルは「僕らにとって良い試合だった。前半は苦戦したが、後半は勢いを取り戻すことができたね。勝利は勝利なのだから、自信を持っていい」と試合を振り返る。

オヤルサバルは先のFIFAワールドカップ2026では全試合にスタメン出場していたものの、同試合ではFWフェラン・トーレス（パリ・サンジェルマン／フランス）がセンターフォワードで先発し、54分から同選手に代わって途中出場していた。FIFAワールドカップ2026ではビハインドのシチュエーションが1度もなかっただけに、スペイン代表としては非常に苦しい展開を強いられたが、オヤルサバルは次のように主張。目の前の試合の中で、“来るチャンス”を逃さない重要さを口にした。

「チャンスを最大限に活かすよう努めなければならない。もちろん、苦しい局面に直面することはあるが、そうした時はしっかりと耐え抜き、ダメージを最小限に抑えることが大切だ。今日の試合で言うならば、イングランドの力は理解していた。同時に、僕らが相手を脅かすことができる瞬間があるとも分かっていた」

また、自身がピッチに立つ直前にはケインのPK失敗があった。このPKが決まっていれば、スペイン代表は2点ビハインドとなり、逆転のためには3ゴールが必要な状況となっていた。「サッカーには、時には味方になり、時には敵になるような些細な出来事がある」と話すオヤルサバルは、「今回はそんな瞬間が、僕らの味方になってくれた。これで勝てると信じることができ、実際に逆転できた」と語り、スペイン代表にとってはケインのPK失敗が大きかったとした。

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