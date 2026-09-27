アメリカがペルーを下した [写真]＝Getty Images

　国際親善試合が26日に行われ、アメリカ代表とペルー代表が対戦した。

　自国開催のFIFAワールドカップ2026でラウンド16敗退に終わったアメリカ代表は、マウリシオ・ポチェッティーノ体制が継続し、4年後のW杯に向けた活動を進めていく。

　ペルー、チリ、カナダ、メキシコと対戦する9月・10月の代表活動では、出場経験のない13選手を招集。招集された28名の平均年齢は22歳で、W杯よりも4歳以上若いメンバーとなった。

　すると、ペルー戦の開始4分、デビュー戦の19歳ジャスティン・エリス（オーランド・シティ）がいきなり起用に応えた。ジョバンニ・レイナ（ストラスブール／フランス）のフリーキックに頭で合わせ、地元オーランドで先制点を記録した。

　その後ペルーに追いつかれて同点で折り返したアメリカだったが、66分にマリク・ティルマン（レヴァークーゼン／ドイツ）のPK成功で勝ち越す。さらに72分、18歳のジュリアン・ホール（ニューヨーク・レッドブルズ）がクロスに合わせてネットを揺らし、こちらもデビュー戦での初ゴールとなった。

　ホールはその後、セバスティアン・ベルハルター（ミドルスブラ／イングランド）の強烈なミドルシュートをお膳立てして、アシストも記録。アメリカは4－1でペルーに快勝した。

　なお、ペルー戦では以下の11人が代表初キャップを刻んだ。

キャバン・サリバン（16歳）
マティス・アルバート（17歳）
アドリ・メフメティ（17歳）
ジュリアン・ホール（18歳）
ペイソン・ミラー（18歳）
ニール・ピエール（18歳）
ジャスティン・エリス（19歳）
ザヴィエ・ゴゾ（19歳）
ディエゴ・コッヘン（20歳）
フランキー・ウェスティフィールド（20歳）
ブルックリン・レインズ（21歳）

【スコア】
アメリカ代表　4－1　ペルー代表

【得点者】
1－0　4分　ジャスティン・エリス（アメリカ）
1－1　15分　ジャンルカ・ラパドゥーラ（ペルー）
2－1　66分　マリク・ティルマン（アメリカ）
3－1　72分　ジュリアン・ホール（アメリカ）
4－1　90分　セバスチャン・バーホルター（アメリカ）

【ハイライト動画】USA 4－1 ペルー