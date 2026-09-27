国際親善試合が26日に行われ、アメリカ代表とペルー代表が対戦した。

自国開催のFIFAワールドカップ2026でラウンド16敗退に終わったアメリカ代表は、マウリシオ・ポチェッティーノ体制が継続し、4年後のW杯に向けた活動を進めていく。

ペルー、チリ、カナダ、メキシコと対戦する9月・10月の代表活動では、出場経験のない13選手を招集。招集された28名の平均年齢は22歳で、W杯よりも4歳以上若いメンバーとなった。

すると、ペルー戦の開始4分、デビュー戦の19歳ジャスティン・エリス（オーランド・シティ）がいきなり起用に応えた。ジョバンニ・レイナ（ストラスブール／フランス）のフリーキックに頭で合わせ、地元オーランドで先制点を記録した。

その後ペルーに追いつかれて同点で折り返したアメリカだったが、66分にマリク・ティルマン（レヴァークーゼン／ドイツ）のPK成功で勝ち越す。さらに72分、18歳のジュリアン・ホール（ニューヨーク・レッドブルズ）がクロスに合わせてネットを揺らし、こちらもデビュー戦での初ゴールとなった。

ホールはその後、セバスティアン・ベルハルター（ミドルスブラ／イングランド）の強烈なミドルシュートをお膳立てして、アシストも記録。アメリカは4－1でペルーに快勝した。

なお、ペルー戦では以下の11人が代表初キャップを刻んだ。

キャバン・サリバン（16歳）

マティス・アルバート（17歳）

アドリ・メフメティ（17歳）

ジュリアン・ホール（18歳）

ペイソン・ミラー（18歳）

ニール・ピエール（18歳）

ジャスティン・エリス（19歳）

ザヴィエ・ゴゾ（19歳）

ディエゴ・コッヘン（20歳）

フランキー・ウェスティフィールド（20歳）

ブルックリン・レインズ（21歳）

【スコア】

アメリカ代表 4－1 ペルー代表

【得点者】

1－0 4分 ジャスティン・エリス（アメリカ）

1－1 15分 ジャンルカ・ラパドゥーラ（ペルー）

2－1 66分 マリク・ティルマン（アメリカ）

3－1 72分 ジュリアン・ホール（アメリカ）

4－1 90分 セバスチャン・バーホルター（アメリカ）

【ハイライト動画】USA 4－1 ペルー