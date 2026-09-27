UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3第1節が現地時間26日に行われ、クロアチア代表はアウェイでチェコ代表と対戦した。

リーグ戦の形式で行われるUNLは、今大会で第5回目の開催。2大会前のファイナリストであるクロアチア代表は、5大会連続で大会内最高峰のリーグAに所属。一方で、チェコ代表は2度目のリーグA復帰を果たし、今大会を迎える。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト32で終えたクロアチア代表と、グループステージ敗退となったチェコ代表のゲームは、スコアレスで折り返した後半に動く。立ち上がりの47分、イゴール・マタノヴィッチのプレスバックでクロアチア代表がボールを奪うと、セカンドボールはルカ・モドリッチの元へ。前を向いた状態でボールを持ったクロアチア代表の背番号10は、ペナルティエリア前までボールを持ち運ぶと、右足で豪快な一撃を叩き込む。今月に入って41歳を迎えたキャプテンの一撃で、クロアチア代表が先手を取った。

チェコ代表としては、自陣でのミスから先制点を与える形となったものの、直後の54分には反撃へ移る。ヴラディミール・ツォウファルからのロングスローで右サイドを抜け出したアダム・フロジェクが、マイナス方向へグラウンダーのボールを折り返すと、フリーで顔を出したアダム・カラベツが、左足で狙い澄ました一撃を沈める。ホームの大声援を背に、チェコ代表が試合を振り出しに戻した。

以降はタイスコアのまま時計の針が進んだが、このままでは終わらなかった。77分、GKドミニク・リヴァコヴィッチからのロングフィードをマリオ・パシャリッチが頭で逸らすと、左サイドでこのボールを受けたイヴァン・ペリシッチがドリブルで前進。左足でピンポイントのクロスボールを送ると、マルコ・パシャリッチがヘディングシュートを放つ。GKルカシュ・ホルニチェクも体に当てたものの、ボールは完全にゴールラインを超えており、クロアチア代表が勝ち越しに成功した。

直後の79分には、左からの折り返しをマテイ・ラドスタが押し込み、チェコ代表が再び同点に追いついたかと思われたが、直前のオフサイドが確認され、得点は認められない。



試合はこのままタイムアップ。クロアチア代表がアウェイゲームを制し、今季のUNLで白星スタートを切った。

次節は現地時間で29日に行われ、クロアチア代表はアウェイでスペイン代表と、チェコ代表はホームでイングランド代表と、それぞれ対戦する。

【スコア】

チェコ代表 1－2 クロアチア代表

【得点者】

0－1 47分 ルカ・モドリッチ（クロアチア代表）

1－1 54分 アダム・カラベツ（チェコ代表）

1－2 77分 マルコ・パシャリッチ（クロアチア代表）