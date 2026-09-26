26日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、DeNAの6回の継投策について言及した。

DeNAは同日の首位・阪神戦、5回3失点の先発・尾形崇斗から3－3の6回に2番手・若松尚輝にスイッチ。この継投が裏目に出る。先頭の森下翔太に対し四球を与えると、続く佐藤輝明にレフトライン際に二塁打で二、三塁。ここを踏ん張りたいところだったが、大山悠輔に決勝の2点適時二塁打を浴びた。若松は続く高寺望夢に四球を与えたところで、1つもアウトを取れず降板となった。結局試合はDeNAが3－8で敗れた。

大矢氏は「尾形が5回までいって尻上がりかなという形だったんですけども、若松の夏場以降の状態はとってもいいんですよ。DeNAの方はいつも通り抑えにかかったんですけど、如何せん上がってったところが森下からのところ。自分が今まで積み上げて行ったものが、気おくれしたんですかね。全く通用しませんでしたね」と苦言を呈した。

「本来の力がついていないんですよ。こういうところで抑えきれないというのは。これをしっかり抑えられるように自分で勉強していくべきですね。相川監督はいつも通り戦ったんだけど、若手ピッチャーが応えられなかったゲームですね」と振り返った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』