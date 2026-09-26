







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、負傷者リスト（IL）から復帰後に好内容を見せている。復帰直後のサンディエゴ・パドレス戦では5打数で2本の安打を記録し、デーブ・ロバーツ監督もここ2試合の打撃を高く評価した。米メディア『ヘビー』のキース・ワトキンス記者が9月25日（日本時間26日）に言及した。



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大谷はレギュラーシーズン最後となるサンフランシスコ・ジャイアンツとの3連戦にも、すべて出場する可能性が高い。これは球団が大谷の身体状態に手応えを感じていることの表れでもある。



ドジャースはポストシーズンのワイルドカードシリーズ免除を決めており、大谷には地区シリーズ開幕までさらに調整期間がある。ジャイアンツ戦では実戦投球を相手に打席を重ね、左膝と右腕の状態、そして打撃のタイミングを確認できる。



ロバーツ監督は大谷の状態について「ここ2試合は素晴らしく見える。本当にワクワクする。あと少しで本塁打という打球もあった」と説明した。



大谷に対するロバーツ監督の評価について、ワトキンス氏は「大谷は打っている。パワーも発揮している。今週末の3試合すべてに出場する予定だ。ロバーツ監督は素晴らしい状態だと語ったが、監督がそのような言葉を軽々しく使うことはない」と言及した。



ここまでの大谷は離脱前の不振を払拭するような打席を送っている。このまま本来のMVP級の活躍を見せることができれば、ドジャースのワールドシリーズ3連覇に大きく近づくことになるだろう。











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