マンチェスター・シティのカルドゥーン・アル・ムバラク会長が26日、同クラブの財務規定違反が認定されたとの報道を受け、サポーターへ向けた声明を発表した。

プレミアリーグは2023年2月、115件にのぼる財務規定違反があるとしてマンチェスター・シティを告発。2024年末に審理が完了した後、しばらく進捗が途絶えていたものの、スポーツ専門メディア『ジ・アスレティック』が25日に「計115件の容疑のうち、1件を除くすべての件で違反が認定された」と報じ、大きな波紋を呼んでいた。現時点ではプレミアリーグからの公式声明は発表されておらず、具体的な制裁内容も未定となっている。

マンチェスター・シティは2023年2月に告発された当時、「プレミアリーグ規則違反の疑いがあるとされる今回の件について、プレミアリーグと協議を行い、詳細な資料を提供してきたことを考えると驚きを隠せません。独立委員会による再調査を歓迎します」と声明を発表。さらに報道直後の25日にも「独立した公平かつ公正な規制機関として行動するという前提に基づき、8年間にわたり適正な手続きを誠実に尊重してきました」とコメントを出し、一貫した主張を示していた。

そんななか、ムバラク会長がクラブの公式サイトを通じて以下のように述べている。

「私はこのクラブに18年間在籍しています。エティハド・スタジアム、ウェンブリー・スタジアム、そしてイスタンブールで皆さんと頂点に立つことができたのは、私にとって大きな喜びでした。このクラブは私にとって大切な存在であり、皆さんもマンチェスター・シティがどれほど大切な存在であるかを、何度も私に示してくれました。だからこそ、今日こうして皆さんに手紙を書いています」

「金曜日（9月25日）の報道を受けて、皆さんの多くは友人、家族、同僚からの質問に答えたり、メッセージに返信したりしていたでしょう。私も同じです。私は家族に『プレミアリーグの手続きは、まだ先があり、クラブの無実を証明するという自信と決意は、この件が始まった時と全く変わっていない』と伝えました」

「私たちがなぜこれほど自信を持っているのか、その理由を理解していただくためにお伝えしたいことはたくさんあります。しかし、法的手続きにおける厳格な機密保持義務と、それを尊重する強い意志から、現時点ではお伝えすることはできません。この手紙さえ、法令遵守を徹底するために、幾度もの法的審査を受けています」

「金曜日に発表した声明と、2023年2月に発表した声明をよく読んでほしいです。一言一句が重要であり、真実なのです」

「一部の人々は早急に結論を出そうとし、さまざまな憶測が飛び交っていますが、何も変わっていません。私たちはこれまでも困難に立ち向かい、乗り越えてきました。クラブの勢いを削ごうとする者も依然として多く存在しますが、私たちは彼らにそのような機会を与えるつもりはありません」

「この代表期間明けには、楽しみな瞬間が待ち受けています。2週間後にはアンフィールドへ行き、その後はエティハド・スタジアムでチャンピオンズリーグのパリ・サンジェルマン戦があります。これらの試合は、マンチェスター・シティ・ファミリーの強さを称える絶好の機会となるでしょう」

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