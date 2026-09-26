元ドイツ代表DFのジェローム・ボアテングは、トラブゾンスポルのスタッフに入閣するようだ。25日、移籍市場に精通するジャーナリストのファブリツィオ・ロマーノ氏が報じている。

現在38歳のボアテング氏は現役時代、ヘルタ・ベルリンやハンブルガーSV、マンチェスター・シティを経て、2011年夏にバイエルンへ加入。2021年夏までの10年間にわたりセンターバックの主力選手として活躍し、公式戦通算363試合に出場。2度のチャンピオンズリーグ（CL）制覇や9度のブンデスリーガ優勝など数々のタイトル獲得に貢献した。バイエルン退団後はリヨン、サレルニターナ、LASKリンツでプレーし、2025年9月に現役引退を表明していた。

現役を退いたボアテングが次に歩み出したのは、指導者としての道。ロマーノによると、同氏はトラブゾンスポルの新アシスタントコーチとして契約合意に達した模様。トラブゾンスポルは現在、52歳のドイツ人指揮官トーマス・レイス監督が率いており、そのコーチングスタッフの一員として加わるようだ。

今夏、エジプト代表FWモハメド・サラーが加入したことでも知られるトラブゾンスポルは、スュペル・リグ（トルコ1部）で3勝1分2敗の7位につけている。