第20回アジア競技大会・準々決勝が26日に行われ、U－21日本代表はU－23朝鮮民主主義人民共和国（北朝鮮）と対戦した。

大岩剛監督が率いるU－21日本代表は、4大会ぶりの優勝を狙う今大会。同大会はU－23世代の代表チームを対象とした大会となっているものの、日本は2028年に控えたロサンゼルスオリンピックを見据えるU－21世代で参戦している。グループステージではU－23ホンコン・チャイナ代表、U－23キリギス代表、U－23タイ代表にそれぞれ完封勝利を収め、首位で決勝トーナメントへ進出した。

ベスト4進出を懸け、今回は北朝鮮と対戦。スターティングメンバーは、荒木琉偉がゴールマウスを守り、DFは右から梅木怜、岡部タリクカナイ颯斗、市原吏音、佐藤海宏が並び4バックを形成。中盤はアンカーに中島洋太朗、インサイドハーフに嶋本悠大と大関友翔が起用され、前線は右から福永裕也、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄、横山夢樹が入る。

日本は序盤、北朝鮮の激しいプレスに苦しみも時間の経過につれ、徐々にボールを落ち着かせ始める。サイドからの攻略を目指すも、エリア内へ侵入できず、北朝鮮のカウンターを受ける場面も発生。36分には、ルーズボールを拾われ日本はピンチを迎えるも、GK荒木がシュートストップする。

迎えた36分、日本が先制。これまで攻撃の形を作れずにいたが、ンワディケが後方からのロングボールに反応。北朝鮮DFとの競り合いを制すると、ゴールへ流し込み、日本は1点リードで試合を折り返す。

後半の頭は北朝鮮が攻撃の圧力を強めたが、日本は凌ぎ切ると、69分にチャンス到来。北朝鮮のライン間が空くと、くさびのパスが入り、嶋本までパスがつながるも、シュートは枠を捉えることはできない。86分には、北朝鮮のプレスをかいくぐり途中出場の石井久継がミドルシュート。後半にスコアは動かず、1－0のまま最終盤へ突入する。

88分には左サイドを突破され、エリア内で決定的なチャンスを作られるも、GK荒木が鋭い反応で死守。北朝鮮が後半の主導権を握る場面も多かったが、日本は逃げ切り1－0で北朝鮮に勝利。ベスト4進出が決定した。準決勝は30日に行われ、日本はU－23ウズベキスタン代表と対戦する。

【スコア】

U－21日本代表 1－0 U－23朝鮮民主主義人民共和国

【得点者】

1－0 39分 ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（日本）

【スターティングメンバー】

U－21日本代表（4－3－3）

GK：荒木琉偉

DF：梅木怜、岡部タリクカナイ颯斗、市原吏音、佐藤海宏

MF：中島洋太朗（→60分 石渡ネルソン）、嶋本悠大（→82分 石井久継）、大関友翔（→89分 永野修都）

FW：福永裕也（→60分 石橋瀬凪）、ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄（→82分 道脇豊）、横山夢樹

【動画】ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄の先制点



