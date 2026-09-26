24日に行われた『キリンチャレンジカップ2026』のウルグアイ代表戦で、日本代表初招集、初先発、初ゴールと“初物づくし”だった松木玖生。26日の練習後、取材に応じ、あらためて試合を振り返った。

A代表初陣でインパクトを残した松木だが、「点を決めたらもちろん反響はあると思います。自分はそこだけではなく、その他のところに焦点を置いているので」と“らしく”冷静に、得点の反響を問われて回答。「全体的に見れば勝ちで終われた試合でしたけど、自分を含めてまだまだ改善するところがあると思ったのと、もっと攻撃のところや、自分もダイナミックにできたという気がします」と改善点に触れた。

得点シーンについては「ウイングバックでも攻撃的に行かなければならない戦術的なところ」と日本代表の戦い方に触れ、「そこで点を決めることでチームを楽にさせるじゃないですけど、あの得点もウイングバックからウイングバックだったので、大きな展開での得点も今後増えていくと思っています」と続け、「次の機会があれば狙っていきたい」と意欲的に語っている。

この日の練習では松木は24日の試合で先発だったため、8vs8のゲーム形式などには参加せず。途中、森保一監督と1対1で話し込む姿も見られたが、「森保さんから呼ばれました」という中で、「結果を残せたことはすごく良かったということと、細かい部分、戦術理解含めて、まだ自分は初招集でわからないこともあるので」と会話の内容も明かし、「求められるところがあればやりたいですし、どこでも結果を残せるのが自分の特徴」と、今回起用された右ウイングバックに限らず、「もっと日本が強く、そして勝てるようなチームになるように、自分もそこにフィットしていきたい」と、日本代表のために貢献したいという強い思いを口にした。

上出来の日本代表初戦となった松木だが、「これ以上ないスタートを切れましたし、さらにもっと評価されるように、自分の積極性のところや、個の対人のところ、ゴール、アシストさらに求めていきたいと思います」と次戦にフォーカス。「自分にとって1試合は1試合」と前置きしつつ、「でも代表のエンブレムを背負って戦うことは特別です」「その他のでの貢献や、さらに数字を重ねることで自分の自信につながるので、狙っていきたいです」と、どん欲にチームの勝利に貢献したい姿勢を見せている。

【動画】松木！塩貝！上田！日本代表の全3ゴール