バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインは、今後1カ月以内に新契約にサインする見込みだ。イギリスメディア『スカイ・スポーツ』など複数メディアが伝えている。

スリーライオンズのストライカーは、2023年夏に加入したバイエルンで公式戦通算152得点を記録。3年連続のブンデスリーガ得点王に輝いたほか、ブンデスリーガを2度、DFBポカールを1度優勝するなどクラブレベルでの主要タイトル獲得も成し遂げており、長年揶揄された“無冠の帝王”の名も脱している。

バイエルンとの現行契約が来夏に満了を迎えるなか、バルセロナなどメガクラブからの関心も伝えられるが、先日にマックス・エバールSD（スポーツディレクター）は「契約延長に反対する理由が分からない」と前向きなコメントを残しており、2029年夏まで延長することが既定路線だ。

そんななか、現在イングランド代表で活動中のケインは25日、自身の去就に関して改めて言及。「今後1カ月程度の間に何らかの結論が出るはずだし、それは前向きなものになると考えている」と新契約の可能性を認めた。

「交渉は順調に進んでいるよ。その点については、これまでも隠さず率直に話してきた。現在も話し合いは続いていて、正しい方向に向かっていると感じている。双方とも、この件についてはとても落ち着いて構えている。僕が今の環境で幸せであることは、ピッチ上でのプレーや、ピッチ外での発言を見れば誰の目にも明らかだ。すべてはオープンかつ誠実な形で進められているし、何らかの形で合意に至ることを願っているよ」

現在33歳の世界屈指のストライカーのミュンヘンでのプレーは、今後も継続されていくことになりそうだ。