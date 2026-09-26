森香澄「LINKA」アンバサダー就任で新CM公開「お風呂上がりに全身シューッと」リアルな愛用アイテムと美容論を語る

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けするコラム。今回は、森香澄さんが美容ブランド「LINKA」の公式アンバサダーに就任したニュースに注目。2026年9月26日（土）公開の新CM「クリスタルミスト」篇＆「スリークオン」篇の情報とともに、愛用アイテムへのこだわりや「毎日手軽に続ける美容論」を語ったインタビューの魅力をお届けします。タレント・俳優として幅広いジャンルで活躍し、自身のSNSなどを通じて美容やライフスタイルについても発信をおこなう森香澄さんが、LINKAの「クリスタルミスト」と「スリークオン」の公式アンバサダーに就任しました。「瞬間、うるおいモテ肌。編」と「瞬間リセット、モテ髪キープ。編」の2種の新CMとメイキング映像を2026年9月26日（土）よりWEBにて順次公開します。美容は、頑張るためのものではなく、自分らしく毎日を楽しむためのもの。忙しい朝も、仕事終わりも、ふと自分を整えたくなる瞬間も。LINKAは森香澄さんとともに、毎日の美容をもっと自由に、もっと心地よく楽しんでほしいという想いを本CMに込めています。CMに登場する「LINKA クリスタルミスト」は、細かなミストで毎日のスキンケアをもっと手軽に、心地よく。「LINKA スリークオン」は、コンパクトなヒートブラシで、いつでもサッと、なりたい髪へ。それぞれ異なるアプローチから、忙しい毎日の中で自分らしく美容を楽しむ時間に寄り添います。特別な日のためだけではなく、何気ない毎日の中で、自分をいたわり、整える時間をもっと身近に。「普段からクリスタルミストを愛用していて、お風呂上がりには全身にシューッと吹きかけているんです」と、自身の美容ルーティンを紹介。日頃から使っているアイテムのアンバサダー就任とCM出演について、喜びを語りました。CMの印象的なセリフ「もっと近くで見ていいよ」については、「美容に対して前向きになれるようなコンセプトは、すごく素敵だと思います」とコメント。「自分のお肌に自信があるからこそ言えるセリフだと思う」と話し、自身が大切にしている美容への向き合い方とも重ね合わせました。さらに、「美容は1日だけ頑張ればいいというものでもなくて、毎日続けることが大切なんだと思っています」と森さん。「毎日、手軽に取り入れられるものをルーティンに組み込むことが大切」と、無理なく美容を続けることの大切さを語ります。LINKAの製品についても、「すごく手軽に使える。美容に疎い方でも使いやすい」とコメント。“頑張る美容”ではなく、毎日の暮らしの中で自然に続けられる美容というLINKAの考え方と、森さん自身の美容へのスタンスが重なるインタビューとなりました。普段から美容を習慣として楽しむ森さんだからこそ見せる、自信に満ちた表情にも注目です。細かなミストで顔全体を包み込むようにスキンケア。忙しい朝も、乾燥が気になる夜も、手軽にうるおいケアを始められます。化粧水を微細なナノミストに変え、手で肌に触れることなく顔全体をうるおいで包み込む。忙しい朝や外 出先でも手軽にスキンケア。コンパクトなのに本格的なヒートブラシでサッとお直し。バッグに入れて持ち歩けるから、いつでも理想のヘアスタイルをキープできます。スマホより軽くて小さいコンパクト設計。熱が均一に伝わるセラミックコーティングで、ストレートもカールも前髪も思い通り。1995年6月16日生まれ。東京都出身。2023年3月にテレビ東京を退社後、プロダクション「seju」に所属。女優・タレント・MCとして幅広く活躍。ドラマ「奪い愛、真夏」「DREAM STAGE」など話題作に出演。「てんてん ずっと独身でいるつもり？」で映画初主演を務める。2026年、「THE BEAUTY WEEK AWARD 2026」にて「THE BEST OF BEAUTY 2026」を受賞。9月には自身初の美容本「戦略的かわいいの作り方－森香澄のかしこい美容メソッド－」（小学館）を発売。