スポーツ・チャンネル「DAZN（ダゾーン）」は、無料ライブ配信でお送りする9月28日（月）「キリンチャレンジカップ2026」日本代表vsベネズエラ代表、10月5日（月）「キリンカップサッカー2026」日本vsパナマ代表orニュージーランド代表の実況・解説と、特別討論番組「DEEP SESSION ～日本サッカー未来への設計図～」の出演者を発表した。

9月28日のベネズエラ戦は、安田理大氏が解説を担当。現役選手ゲスト解説としてガンバ大阪のGK東口順昭が出演し、桑原学氏が実況を務める。10月5日のキリンカップサッカー2026は、太田宏介氏が解説を担当。FC町田ゼルビアの黒田剛監督がゲスト解説として出演し、実況は野村明弘氏が担当する。両試合では、ピッチ上で起きているプレーの意図や戦術的な駆け引きをリアルタイムで解説。DAZNならではの視点から、日本代表戦をより深く楽しめる配信を届ける。

特別討論番組「DEEP SESSION ～日本サッカー未来への設計図～」両日とも瀬口黎弥さん（FANTASTICS）が出演！

両試合の前後に配信する特別討論番組「DEEP SESSION ～日本サッカー未来への設計図～」では、元日本代表選手たちをはじめ多彩なゲストが集結し、「FIFAワールドカップ2026」を経て、日本代表はどこへ向かうべきかを熱く語り合います。

試合前配信では、「FIFAワールドカップ2026」の戦いを多角的に振り返るとともに、UEFAネーションズリーグをはじめとする世界サッカーの最新潮流を分析。世界と日本の差はどこにあるのか、そして日本サッカーはこれからどこへ向かうべきなのか——世界基準の視点から深く掘り下げます。試合後配信には、どこよりも早く、どこよりも深く試合を検証。戦術、選手起用、チームの成長と課題を多角的な視点から分析し、「AFCアジアカップ・サウジアラビア2027」そしてその先の「FIFAワールドカップ」を見据えた議論をお届けします。

9月28日（月）の出演者には今シーズン、アビスパ福岡の公式アンバサダーを務める瀬口黎弥さん（FANTASTICS）、岩政大樹氏、今野泰幸選手、林陵平氏、太田宏介氏が決定しました。10月5日（月）にも瀬口黎弥さん（FANTASTICS）が登場、岩政大樹氏、林陵平氏、安田理大氏、山田直輝氏らと、日本サッカーの未来について大いに語り合います。

キリンチャレンジカップ2026

・9月28日 日本 vs ベネズエラ 19:25キックオフ

解説：安田理大 実況：桑原学 ゲスト解説：東口順昭（ガンバ大阪）

キリンカップサッカー2026

・10月5日 日本 vs パナマ代表 or ニュージーランド代表 19:30キックオフ

解説：太田宏介 実況：野村明弘 ゲスト解説：黒田剛（FC町田ゼルビア監督）

「DEEP SESSION ～日本サッカー未来への設計図～」配信予定

・9月28日 日本 vs ベネズエラ：18:00～キックオフ前/試合終了後～

出演者：瀬口黎弥（FANTASTICS）、岩政大樹、今野泰幸、林陵平、太田宏介

・10月5日 日本 vs パナマ代表 or ニュージーランド代表：18:00～キックオフ前/試合終了後～

出演者：瀬口黎弥（FANTASTICS）、岩政大樹、林陵平、安田理大、山田直輝

※時間は全て日本時間です。

※本配信については、内容の変更または中止する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※最新情報は番組表をご確認ください。

【特別企画】サッカー日本代表とW杯の歴史＜1930→2026＞