ベルギー代表は現地時間25日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第1節で、イタリア代表を2－0で下した。試合後、ベルギー代表のマルク・ファン・ボメル新監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して試合を振り返った。

今夏に北中米3カ国で共催されたFIFAワールドカップ2026をベスト8で終えたベルギー代表では、大会終了後にリュディ・ガルシア前監督が退任し、新たにファン・ボメル監督が迎え入れられた。今回のイタリア代表戦は、ファン・ボメル監督がベルギー代表を初めて指揮する試合だった。

そんなゲームは20分、MFケヴィン・デ・ブライネ（ナポリ／イタリア）からのパスを受けたFWミカ・ゴッツ（パリ・サンジェルマン／フランス）が、ドリブルで中央を切り裂き、ベルギー代表に先制点をもたらす。後半に入った69分には、カウンターの流れから、FWドディ・ルケバキオ（ベンフィカ／ポルトガル）が左足で狙い澄ましたミドルシュートを沈める。試合はこのままタイムアップを迎え、ベルギー代表がファン・ボメル新監督の初陣を白星で飾った。

試合後、ファン・ボメル監督は「前半は非常に素晴らしいサッカーができた。もっと得点を重ねることもできたと感じているが、作り出したチャンスの数には非常に満足している。一方で、後半は少し苦戦したね。選手交代はその影響によるものだったが、幸いにもうまくいった」と、確かな手応えを明かす。「選手たちのプレーぶりを見ると、チームとして一緒に練習を始めたのがほんの数日前のことだとは信じられなかったよ」と本音も口にした。

次節、ベルギー代表は現地時間28日、ジネディーヌ・ジダン新監督が率いるフランス代表をホームに迎える。

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