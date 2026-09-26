フランス代表は現地時間25日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第1節で、トルコ代表を1－0で下した。試合後、フランス代表を率いるジネディーヌ・ジダン監督が会見に出席。同国メディア『レキップ』が会見の様子を伝えた。

ベスト4で終えたFIFAワールドカップ2026終了後、フランス代表の指揮官に就任したジダン監督にとって、“レ・ブルー”での初陣となったゲームは、後半立ち上がりの54分に動く。敵陣でのボール奪取から、FWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）からのパスを受けたFWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）が右足でニア下を射抜くシュートで先制。最終的には、このゴールでフランス代表が1－0と勝利し、ジダン新監督の初陣を白星で飾った。

データサイト『Opta』によると、フランス代表の新指揮官が初陣で白星を掴むのは、1994年2月からおよそ4年半にわたって指揮を執ったエメ・ジャケ元監督以来だという。FIFAワールドカップフランス1998で“レ・ブルー”を初優勝へ導いた指揮官の時代が終わると、以降フランス代表を率いた5名の監督は、いずれも初陣を勝利できていなかった。

好スタートを切ったと言える結果にもかかわらず、ジダン監督は極めて冷静に、次のように試合を振り返った。

「初戦で、やや難しいピッチコンディションの中、勝利を収めることができて満足している。練習回数は3、4回ほどだったにもかかわらず、この勝利を掴めたことが本当に嬉しい。これは我々にとって良い兆しだ。これからも努力を続けていくが、今はまずは休息をとらなければならない」

レアル・マドリード時代には“タレント軍団”のチームをまとめ上げており、モチベーターとしても優秀なジダン監督は、試合前のフランス代表チームに対して、「楽しむこと、団結すること、チームとして努力すること」を伝えたという。「チームはそれらを実践してくれたね」と喜ぶと、初戦を経て大きな手応えを掴んでいることを明かした。

「もちろん、改善すべき点はたくさんあるが、現状には満足している。これはごく自然なプロセスだよ。私が見た内容、この試合で実践できた戦術は満足だ。ハイプレスも非常にうまく機能し、素早くボールを奪い返そうと試みた」

「フランス代表のボールを持った時の力強さは自覚しているが、同様に、ボールを持っていない時にも強くなければならない。サッカーでは常にバランスが必要だが、今回はそのバランスを保つことができた」

「完璧ではないことは明らかだが、ここから改善に努めていく。まずは勝利でスタートできたことを嬉しく思う」

【ハイライト動画】エンバペの決勝弾でジダン新体制は白星スタート