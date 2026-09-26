フランス代表は現地時間25日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第1節で、トルコ代表を1－0で下した。同試合でフランス代表デビューを飾ったFWエステバン・ルポール（レンヌ）が、フランスのテレビ局『TF1』を通して、自らのデビューを喜ぶとともに、ジネディーヌ・ジダン新監督への印象も語った。

試合は後半立ち上がりの54分に動く。敵陣でのボール奪取から、FWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）からのパスを受けたFWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）が右足でニア下を射抜くシュートで先制。最終的には、このゴールでフランス代表が1－0と勝利し、ジダン新監督の初陣を白星で飾った。

同試合、ルポールはFWウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン）との交代で、90分から途中出場。プレーした時間は後半アディショナルタイムの数分間のみだったが、自身のキャリアにおける重要な一歩を踏み出し、次のように自身の初出場とチームの勝利を喜んだ

「決して簡単な試合ではなかったが、今夜、レ・ブルーでのデビュー戦を素晴らしい勝利で終えることができて満足している。最後まで全力で戦ったからこそ、完璧な勝利だった」

「ピッチに入った瞬間は、あまり実感が湧かなかったけれども、みんなの応援を背に試合に臨むことができた。そして、1点リードのスコアを守り抜かなければならなかったため、そこから一転して必死にハードワークする局面に入ったが、そんな試合が結実したからこその勝利だ。この試合に勝てて本当に嬉しい」

また、ルポールは今回がフランス代表指揮官としての初陣だったジダン監督にも言及。「彼は細部まで非常にこだわる監督だ。ハーフタイムには、守備の細かい点や攻撃のいくつかの修正もあった」と明かしつつも、「ただ、決して余計なことは言わない。選手たちに自由を与え、責任を持って自ら行動することを求めているんだ」と主張。「このチームの質を考慮すれば、彼の考え方は非常に合理的だとわかるだろう」と話した。

次節、フランス代表は28日にアウェイでベルギー代表と対戦する。

【ハイライト動画】エンバペの決勝弾でジダン新体制は白星スタート