FFF（フランスサッカー連盟）は25日、フランス代表FWキリアン・エンバペ（レアル・マドリード／スペイン）が、ひざのケガの影響により、フランス代表チームから離脱することを発表した。

フランス代表は現地時間25日、UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1第1節で、トルコ代表のホームに乗り込んだ。ベスト4で終えたFIFAワールドカップ2026終了後、フランス代表の指揮官に就任したジネディーヌ・ジダン監督にとって、“レ・ブルー”での初陣となったゲームだ。

試合は後半立ち上がりの54分、敵陣でのボール奪取から、FWミカエル・オリーズ（バイエルン／ドイツ）からのパスを受けたエンバペが右足でニア下を射抜くシュートを沈める。このゴールが決勝弾となり、フランス代表が1－0で勝利。ジダン新監督の初陣を白星で飾った。

しかしながら、同試合で“エース”が負傷した。決勝点の場面で右足を振り抜いたエンバペは、ゴールを祝福しに駆けつけたチームメイトとは異なり、険しいリアクションを見せる。一度はピッチに戻ったものの、やはりプレー続行は不可能。59分、FWデジレ・ドゥエ（パリ・サンジェルマン）との交代でピッチを後にした。

試合後、FFFはエンバペの暫定状態を報告。ひざの腱を損傷した影響で、チームを離脱することが明かされた。この後、フランス代表は28日にアウェイでベルギー代表と、10月2日にホームでイタリア代表と、同2日にはホームでベルギー代表と対戦予定だが、残る3試合はエンバペ不在のなかで戦うことが決まった。

ジダン監督も試合後、フランスのテレビ局『TF1』のインタビューにて、エンバペの状態に言及。「残念ながら、状態は良くない」と明かすと、「彼は所属クラブに戻らなければならない。我々はリスクは冒さないよ」と発言。FFFの発表通りではあるものの、エンバペがフランス代表チームから離脱することを認めている。

「彼が（ゴールに繋がった）シュートを打った際、ひざに過度の負荷がかかってしまったんだ。今回の代表ウィークで、プレーを続けられる可能性は高くない。リスクは冒さないつもりだ」

なお、エンバペは所属クラブのレアル・マドリードでも、ここまでに行われた今季のラ・リーガ全7試合にフル出場し、7ゴールを挙げている。チャンピオンズリーグ（CL）でも、リーグフェーズ第1節のインテル戦で先制ゴールを奪っており、公式戦8試合で8ゴールと活躍を見せていた。今回のケガの状態次第では、レアル・マドリードでの活動にも少なからずの影響が出るかもしれない。

【ハイライト動画】エンバペの決勝弾でジダン新体制は白星スタート