ウルグアイ戦の勝利から一夜明け、日本代表はキリンチャレンジカップ2026・ベネズエラ戦が行われる広島県での練習を開始した。

脇腹を痛めて別メニュー調整が続き、ウルグアイ戦はベンチ外だったGK鈴木彩艶もこの日はすべてのメニューを消化。3日後に控えるベネズエラ戦に向けて「出遅れてしまいましたけど、早く感覚を戻して、しっかりと100に持っていけるようにしたいです」と語った。

鈴木は今夏にパルマ・カルチョからアストン・ヴィラへ移籍。ウナイ・エメリ監督率いるチームは近年プレミアリーグで上位争いに加わっており、今シーズンは欧州最高峰のチャンピオンズリーグ（CL）にも出場している。加入後すぐさま正GKの座を掴んだ鈴木はここまで公式戦6試合に出場し、CLデビューも飾った。新天地での日々について次のようにコメントしている。

「やっぱりCLの舞台は目指していた部分でもあるので、ピッチ上でアンセムを聞いた時には鳥肌が立ちましたし、1勝目を挙げられたのは非常に嬉しかったです。プレミアリーグとCL、常に試合数が多い中で自分としては毎回毎回楽しみな気持ちで取り組めているので、良い環境でできていると思っています」

セービングに加えて評価されているのが、鈴木の持ち味である爆発的なロングキック。プレミアリーグ第5節トッテナム・ホットスパー戦では、ゴールキックを敵陣ボックス手前まで飛ばし、ニコラス・ジャクソンのゴールをお膳立てした。鈴木は「パルマにいた時から自分の持ち味は出していたので、そこまで変わったという感覚はありませんが」と前置きしつつ、「自分の武器がプレミアリーグで通用し、相手の脅威になっているところは自信を持って続けていきたいと思います」と手応えを口にしている。

日本対ベネズエラの一戦は、エディオンピースウイング広島にて9月28日（月）19時25分キックオフ。日本テレビ系で全国ネット生中継、TVerとDAZNでライブ配信される。

【動画】鈴木彩艶が好守連発＆ロングキックで得点関与！