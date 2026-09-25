日本代表は25日、キリンチャレンジカップ2026 ベネズエラ代表戦に向けて練習を行った。

24日に行われたウルグアイ代表戦は、後半アディショナルタイムに勝ち越し、3-1で勝利。チームは25日に仙台から広島に移動し、ホットスタッフフィールド広島で公開練習を行った。ウルグアイ戦のスタメン組、途中出場の鎌田大地、鈴木淳之介、伊東純也、上田綺世、久保建英はリカバリーを実施。小久保玲央ブライアン、鈴木彩艶、渡辺剛、相馬勇紀、谷村海那、田中碧、中野就斗、熊坂光希、田中聡、塩貝健人、齋藤俊輔、後藤啓介、佐藤龍之介の13名がピッチ上でトレーニングを行った。

広島での日本代表戦開催は、2024年6月以来。スタンドには2000人のファン・サポーターが詰めかけた。現在も広島に所属する中野、2025年に広島に在籍した田中聡のグッズを持ったファンの姿も。選手・指揮官として長らく広島に在籍した森保一監督にも大きな拍手が送られた。

この日は中村俊輔コーチ主導のもと、パス＆コントロールやミニゲームで調整。ゴールネットが揺れるたびにスタンドからは大きな歓声と拍手が沸き起こった。脇腹の痛みで別メニュー調整が続き、ウルグアイ戦はメンバー外だった鈴木彩艶が全体練習に合流し、フルメニューを消化。腰痛のため仙台遠征に帯同しなかった安藤智哉は合流せず、治療に専念する。

日本対ベネズエラの一戦は、エディオンピースウイング広島にて9月28日（月）19時25分キックオフ。日本テレビ系で全国ネット生中継、TVerとDAZNでライブ配信される。

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